Rihanna es una reconocida artista de talla mundial, que se ha destacado por su gran carrera en el mundo musical. Es una de las mujeres con mayores premios y ventas discográficas en toda la historia. En estos últimos días se ha hablado mucho de ella, gracias a su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023, que estuvo cargada de ritmo, luces y lo mejor de su repertorio artístico.



Con una trayectoria de más de 15 años, la intérprete de 'Diamonds' es un icono inminente de la cultura pop. Le contamos cómo se hizo famosa a través de los años y consolidó una de las carreras más exitosas de la industria musical.

¿Quién es Rihanna?

Robyn Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988 en Saint Michael, Barbados, una isla ubicada en la costa Caribe. Hija de una cantante y un comerciante, es una empresaria, compositora, cantante y diseñadora de modas.



“Fue a la escuela en la primaria Charles F. Broome Memorial y estuvo enlistada en un programa submilitar del ejército. En su niñez, trabajó con su padre vendiendo ropa en un puesto de la calle, hasta que, a los 14 años, sus padres se divorciaron”, detalla la revista 'Vogue'.

Rihanna nació en Barbados, una isla localizada entre el mar Caribe oriental y el océano Atlántico occidental. Foto: EFE

Inicios de su carrera musical: un futuro prometedor

En el año 2003, según lo explica la famosa revista de moda citada anteriormente, la joven Rihanna fue descubierta por el productor musical Evan Rogers, cuando fue de visita a Barbados. Él se cautivó con el impresionante talento y voz que tenía la artista, y le ofreció la oportunidad de grabar unos sencillos y viajar a Estados Unidos. De esta manera, en el año 2005 la cantante sacó su primer álbum 'Music or the sun'.



De ahí en adelante, los éxitos llegaron uno tras otro. Todos estaban cautivos con la gran voz de la cantante, pero no fue hasta 2007 que Rihanna alcanzó el reconocimiento mundial al sacar su sencillo 'Umbrella', canción que la catapultó a la fama

Las mejores canciones de la carrera musical de Rihanna

Rihanna se ha destacado a lo largo del tiempo por sacar canciones que han trascendido fronteras. La mayoría de sus productos musicales se han convertido en un éxito rotundo. A continuación el top cinco de canciones de la artista que encabezaron la lista semanal de los Billboard en los últimos años.

Rihanna- 'We found love' - Ft. Calvin Harris.

Esta canción se mantuvo diez semanas en la conocida lista. Tal fue su éxito que se convirtió en la "séptima artista en la historia del Hot 100 en obtener una de las canciones más escuchadas”, de acuerdo con 'Vogue'.

Eminem- 'Love The Way You Iie' - Ft. Rihanna.

La canción hace relación a la violencia doméstica entre una pareja y su diario vivir. Durante siete semanas, se mantuvo en el número uno de la lista musical de los Billboard, convirtiéndose en una de las colaboraciones más exitosas de la artista.

- Rihanna - 'Work' - Ft. Drake.



En 2016 saltaron los rumores de que estos famosos estaban manteniendo una relación, después de realizar la famosa canción. El sencillo es recordado por su baile y ritmo pegadizo, elementos que le valieron para encabezar, durante nueve semanas, la lista musical.

Rihanna - 'Umbrella' - Ft. Jay- z

“(Umbrella) fue un momento decisivo en la carrera y la evolución de la moda de Rihanna. Con una característica de Jay-Z, la chica isleña se cortó y tiñó el cabello, tomando un giro sexy y llevando el sencillo a la cima durante siete semanas”, señaló Billboard en su listado hasta el 2023.

Rihanna - 'Diamonds'

Este sencillo que realizó la artista en 2012, se mantuvo tres semanas en las listas más importantes de la música, además de llevarse un reconocimiento por la mejor canción R&B de los premios Billboard Music Awards de ese mismo año.

Premios ganados

Con una trayectoria de más de 10 años, está reconocida artista ha sido la ganadora de múltiples premios y reconocimientos a nivel internacional. Según el portal especializado 'GQ', la intérprete de 'Work' se encuentra en la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, ocupando el puesto 68 de la revista 'Rolling Stone'. Además de haber ganado nueve premios Grammy, dos premios Brit, 11 Premios American Music Award, siete premios Billboard, entre muchos otros.

El inminente regreso de Rihanna

Luego de 6 años en los que la famosa cantante no realizó ningún lanzamiento musical, reveló en una entrevista con el medio 'British Vogue' que no sabe cuándo estrenará un nuevo producto musical. Sin embargo, se encuentra trabajando en nueva música.

Una de las noticias más impactantes es que en el Super Bowl, la artista en medio de la actuación, dejó ver su estómago y el público no demoró en notar que existe la posibilidad de que esté esperando a su segundo hijo. Sin embargo, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la cantante que confirme directamente su embarazo.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

Redacción de Tendecias