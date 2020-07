Rihanna se enfocará en la moda y la cosmética, pero no en la música

Después de posicionarse con canciones como Umbrella, Diamonds, Rude Boy o We Found Love, la cantante ha confirmado que dejará de hacer música por un tiempo indefinido.



La razón: no quiere defraudar a sus seguidores. Fuentes cercanas a la artista dicen que no se encuentra "inspirada" para producir un álbum o escribir nuevos temas.

Desde finales del año pasado, había trascendido que la artista estaba trabajando en una nueva producción discográfica, pero que había pausado su labor musical para dedicarse a sus otros negocios: la moda, los cosméticos y los productos de belleza con su empresa Fenty Cosmetics.



Por supuesto, la confirmación de que Riri, como llaman cariñosamente en el medio a Rihanna, se alejará indefinidamente de la escena musical cayó muy mal entre sus fanáticos, que lamentaron la decisión.

CULTURA

