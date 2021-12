El reconocido ciclista Rigoberto Urán, acompañado por su esposa, Michelle Durango, y su hija, Carlota, de apenas 9 meses, son los protagonistas de la más reciente edición de la revista ¡HOLA! Colombia.



La pareja decidió pasar estas fiestas navideñas en el país, antes de partir hacia Mónaco, donde residen desde hace varios años, ubicación que le permite desplazarse al deportista con facilidad a las demás competencias en Europa.

Conseguir esta entrevista no fue fácil, tuvieron que pasar varios meses para lograr coordinar un espacio en la agenda de Urán, quien además de ser ciclista se ha convertido en un exitoso empresario de su compañía familiar, Go Rigo Go, que ya cuenta con 13 tiendas distribuidas en Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, donde abrió hace poco su primera sede en Miami.

La producción fotográfica se realizó en la casa del ciclista en Antioquia, un lugar hermoso con una vista sin igual, frente a una represa y rodeado de un bosque, y fue allí donde el ‘mijito’ más famoso del país nos mostró su lado más familiar.



Se derrite de amor por Carlota y sin duda por Michelle, con quien lleva diez años de relación, a pesar de que sus caminos se cruzaron en varias oportunidades desde que eran unos bebés.



“Los dos nacimos en el mismo hospital en Urrao, fuimos al mismo colegio y teníamos varios amigos en común”, nos cuenta ella, quien además nos confiesa que Rigo ya le entregó un anillo de compromiso y, aunque no hay todavía una fecha para la boda, están felices porque saben que será Carlota quien los acompañe al altar.



Así mismo, el deportista recordó sus inicios en el ciclismo y aseguró que esto se lo debe a su padre, quien, antes de ser asesinado, lo llevó a una escuela con la ilusión de corregirlo.

Tras esto, llegó su primer contrato con la Gobernación y luego un equipo de Italia lo reclutó, y así comenzó toda esta travesía que lo ha llevado a ser uno de los escarabajos más reconocido y respetado de los últimos tiempos.



Estos y más detalles de su vida personal y profesional, acompañadas de fotos exclusivas de la familia, los puede encontrar en ¡HOLA! Colombia.

