Ricky Martin va a Puerto Rico para protestar por ayuda a damnificados

"Ahí los veo, mi isla", les mandó a decir Ricky Martin a los habitantes de Puerto Rico, tras anunciarles que irá a apoyarlos en estos momentos, en los que se está protestando por los problemas que se han presentado con los suministros para los damnificados de los distintos terremotos.

Martin anunció que se unirá a las protestas de quienes piden la dimisión de la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, por lo que muchos consideran es una mala gestión. "Estoy con ustedes. Sintiendo el dolor y firme en defender lo que corresponde, lo que es digno para todos. Voy en ruta a Puerto Rico. Muy pronto les vuelvo a acompañar en este reclamo de respeto, justicia y paz. Ahí los veo, mi isla", señaló el cantante a través de su cuenta de Instagram.



Martin señaló que lo ocurrido en un almacén en Ponce, donde al parecer se escondieron productos básicos, "es un acto de insensibilidad, de maltrato e irresponsabilidad sin igual. En los momentos de mayor necesidad de nuestra gente, los que suponen sean los líderes han vuelto a fallar. Han vuelto a faltar a los derechos más básicos de los seres humanos: agua, techo, educación, seguridad... Lo hicieron con maldad. No hay otra explicación", subrayó el artista.



"Pero, entre tanta indignación y para consuelo de todos, vuelvo a ver a la gente, a los nuestros, despiertos, atentos y, sobre todo, de pie. Luchando, defendiendo, cuidando, protegiendo y regalando amor a lo largo y ancho de ese tesoro que es nuestro Puerto Rico", resaltó.



"En este vídeo podrán ver a un pueblo unido y yo desde aquí, celebrando una alianza tan sólida y bonita con nuestros amigos de @SERPuertoRico. Unimos fuerzas para llevar bienestar a quienes más lo necesitan luego de los terremotos en el sur de mi tierra", indica sobre un vídeo relacionado con la ayuda prestada a los damnificados durante la crisis de los terremotos.



"Y a todxs lxs voluntarios que sin esperar nada a cambio lo entregan todo por el bienestar de sus compatriotas, MUCHAS GRACIAS", concluye.



Cientos de manifestantes protestaron este 20 de enero ante el Capitolio, la sede del Legislativo, para exigir la dimisión de la gobernadora de Puerto Rico por sus gestión de la crisis de los terremotos y de los suministros para los damnificados.



Los manifestantes se habían concentrado previamente ante la Fortaleza, la residencia de la gobernadora en la capital puertorriqueña, para mostrar su descontento con la situación que vive la isla tras los temblores sísmicos que se registran desde el pasado 28 de diciembre.



La críticas apuntan a que no se ha dado la ayuda suficiente a los damnificados por temblores, que el 7 de enero alcanzaron la magnitud 6,4 provocando un muertos, una punta de hasta 4.000 refugiados y viviendas y edificios dañados.



El descontento alcanzó su momento crítico el pasado fin de semana, cuando a través de las redes sociales fue denunciada la existencia de un almacén lleno de suministros en la ciudad de Ponce que no fueron distribuidos a las víctimas del huracán María en 2017, ni tampoco durante la crisis provocada por los terremotos.



La gobernadora reaccionó con la destitución de tres jefes de agencia implicados en la gestión de la crisis.



Martin estará en el Carnaval de Barranquilla, en el concierto del 21 de febrero, con Carlos Vives.



Efe