Ricky Martin o Chayanne, ¿cuál es su favorito?

Se llevan tres años. Chayanne, que nació en 1968, es mayor que Ricky Martin, que llegó al mundo el 24 de diciembre de 1971, pero ambos tienen más o menos las mismas generaciones de seguidoras: las nacidas entre 1965 y 1980, aproximadamente.

Los puertorriqueños tienen su guapura y hay para todos los gustos. Es más, es común que las mujeres de estas generaciones sientan atracción por los dos, entre otras cosas porque crecieron admirando el tipo de belleza de cada uno y porque los años les han sentado muy bien a ambos.



En cuanto a su música, ambos han hecho un camino importante en el pop y en un momento en el que a ellos les mercado les exigía en letras y música, porque había imortantes figuras mayores que seguían muy bien posicionadas.

Por relevo generacional, las disqueras los fueron imponiendo y ellos dieron la talla. Ambos venía de grupos juveniles: Chayanne de Los Chicos, en su natal Puerto Rico, y Martin de Menudo, de la isla.



A lo largo de su carrera han dado muchos éxitos. Chayanne, con 'Fiesta en América', 'Fuiste un trozo de hielo en la escarcha', 'Tú pirata soy yo', 'Tiempo de vals', 'Completamente enamorados', 'Provócame', 'Volver a nacer', 'Atado a tu amor', 'Dejaría todo' y 'Torero', entre muchas otras, mientras Martin es más que conocido por 'Adiós', 'Come with Me', 'Disparo al corazón', 'Fuego contra fuego', 'Livin' la vida loca' y 'María', entre sus más famosas.



En las consolidaciones de ventas, Martin le gana a Chayanne con 60 millones de discos en el mundo contra 50 millones, y un mercado más amplio, pues el ex Menudo ha incursionado en los sonidos anglo.



Pero hay más de los dos que sus seguidores aprueban: sus vidas familiares. Desde 1992, Chayanne está casado con la exreina y abogada venezolana Marilisa Maronesse, y tienen dos hijos: Lorenzo Valentino e Isadora Sofía.



Ricky Mrtin, luego de relaciones con varias famosas del espectáculo, hizo pública su homosexualidad en el 2010, contando que tenía una relación con el chileno Cristóbal Olivos, con quien después terminó.



Por vientre de alquiler, el artista tiene unos gemelos, en el 2008.



En 2016 inició una relación con Jwan Yosef, un artista de origen sirio, con quien se casó en el 2017.

El 31 de diciembre de 2018 anunciaron el nacimiento de su hija Lucía y el 29 de octubre de 2019, el de Renn, su segundo hijo.