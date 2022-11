Este 23 de noviembre, Ricky Martin deleitó a los colombianos en su concierto en Bogotá en el Movistar Arena. El puertorriqueño hace 17 años no se presentaba en el país y sus fans estaban ansiosos por escucharlo cantar sus grandes éxitos, sin embargo, sorprendió a todos al tener como invitado especial a Carlos Vives.

El boricua tan pronto llegó a Bogotá escribió en sus redes sociales: “Listo pa’ mi concierto mañana en Bogotá. Varias horas de sueño y que empiece la fiesta”.



Uno de los famosos colombianos que le dio la bienvenida al cantante, fue Carlos Vives, quien publicó en su cuenta oficial de Instagram un video junto con Ricky Martin, el cual tenía el siguiente mensaje.



“¡Mi Ricky! Ja ja ja. Te espero feliz, aquí la gente está emocionada, llegas y nos vamos pal Cumbia, te quiero @ricky_martin”, escribió.



Este corto clip hizo que los internautas empezaran a especular de que muy posiblemente el colombiano compartiría el escenario con Ricky Martin.

El Movistar Arena abrió sus puertas alrededor de las cinco de la tarde para que sus fanáticos pudieran acomodarse para el espectáculo. Ya cuando eran las 8:47 de la noche, el puertorriqueño hizo su gran aparición y empezó a interpretar sus temas más recordados y cuando llegó el momento de interpretar la ‘Canción Bonita’ apareció el colombiano Carlos Vives. Mientras los dos estaban en la tarima se podía ver a los asistentes bailando y cantando los coros de la canción.



Durante el show, el intérprete de ‘Livin’ la vida loca’ comentó que tenía algunos problemas de salud, pero que se sentía dichoso de estar frente a un público tan espectacular.



"Estoy un poco afónico y un poco sordo también. Yo no me quiero ir a casa, yo me quedo en Colombia si ustedes me dejan. Un calor maravilloso aquí, gracias Bogotá, te quiero de corazón, nos vemos pronto, hasta la próxima”, comentó.



El boricua tendrá su segunda presentación este 24 de noviembre en el mismo centro de eventos y sus fanáticos están ansiosos por saber quién será el invitado especial de esta noche.

