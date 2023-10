El cantante Rick Astley lanza nuevo disco y confiesa 'que ha está un poco sordo'

Las canciones Never Gonna Give You Up, Together Forever, Whenever You Need Somebody o Hold Me in Your Arms, se bailaron y retumbaron en la radio de los 80, gracias a Rick Astley que, en poco tiempo se convirtió en un referente del pop de una generación·

Tras un retiro voluntario de varios años, el cantante decidió hace algún tiempo volver a los escenarios, grabar nuevos temas y revivir sus clásicos en todo el mundo. Rick Astley, a quien el tiempo no parece dejar tanta huella en su cuerpo, se mantiene activo y hasta toca canciones de Foo Fighters o The Smiths, entre otros artista contemporáneos que lo adoran. Al igual que hace giras con su banda Blossoms.



Ahora el artista británico acaba de lanzar el disco 'Are We There Yet?', el nuevo álbum de Rick Astley, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y también en una gama de formatos físicos.

Detalle de la portada de su nuevo disco. Foto: BMG

El disco surge tras un verano europeo en el que Rick se ha ganado a toda una nueva generación después de un debut inolvidable en Glastonbury: primero con un set de sábado por la mañana repleto de sus mayores éxitos, y después al frente de Blossoms para un set de canciones clásicas de The Smiths.

Como demuestra con tanta naturalidad en "Are We There Yet?", la aventura de Rick Astley sigue adelante. Pero ahora alcanza cotas musicales aún mayores con este noveno álbum, el tercero consecutivo que ha escrito, grabado, tocado y producido él mismo en su casa del suroeste de Londres.



Tenía 21 años cuando fue estrenado el video Never Gonna Give You Up, uno de sus grandes hits. Foto: Youtube: Rick Astley

"Pasé mucho tiempo solo en casa trabajando en este disco, así que estoy muy orgulloso de que haya salido tan bien. Creo que demuestra lo feliz que soy en este momento de mi vida, no sólo musicalmente, sino también personalmente". El título del álbum tiene múltiples significados. ¿Hemos llegado ya al final de mis ambiciones musicales? ¿He terminado mi carrera? ¿Hemos llegado? ¿O seguimos viajando? Creo que este álbum demuestra que aún quedan muchos grandes momentos por venir".

La expectativa por el álbum aumentó con el cariño que los fans han dado a los dos primeros sencillos 'Dippin My Feet' y 'Never Gonna Stop', y ahora Rick establece un tono más sombrío con el nuevo Forever and More. Su potente voz soul cuenta la historia de un fugaz interés amoroso que llega y se marcha en una ráfaga de drama, todo ello con el telón de fondo de un instrumental con un toque de rock contemporáneo.

Además de sus singles, 'Are We There Yet?' palpita con ecos de las influencias predominantes de Rick: el soul atemporal de Bill Withers, Al Green y Marvin Gaye con la vibrante instrumentación en vivo de la escena R&B de Muscle Shoals y un toque de anhelante rock del corazón.

Remontándonos a los disturbios raciales de 1969, destacan las trompetas abrasadoras y el drama apasionado de 'Maria Love', mientras que "Waterfall" se adentra en la balada R&B de combustión lenta con la visión personal de Rick sobre los retos y las celebraciones que conlleva el amor. 'Close' aporta un toque de pop moderno a la composición siempre vintage de Rick, antes de que 'Blue Blue Sky' baje el telón con una hermosa sencillez en piano.

'Hay ciertas cosas que ya no oigo'

Astley, que antes grabo los discos ‘50’ de 2016, ‘Beautiful Love’ y una colección de éxitos y grabaciones re-imaginadas llamada ‘The Best Of Me’ de 2019, reconoció recientemente que ha perdido un poco de su audición. “Hay ciertas cosas que ya no oigo", reveló en una entrevista reciente. "Así que nos hemos divertido un poco con mis letras sólo para crear conciencia alrededor de este tema”, bromeó.



"Es importante recordar que la audición es diferente en cada persona (…). Animaría a cualquiera a hacerse una prueba de audición si nota algún cambio, para no perder los sonidos o la música que le gustan”, recalcó como parte de una campaña y preocupación personal ante la pérdida de audición.

