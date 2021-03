Richie Ray, pianista mayor de la salsa, en un conversatorio sonoro

Todavía en Cali y sus alrededores se habla de ese día: 26 de diciembre de 1968. Fue un jueves y en la Caseta Panamericana se presentaron Richie Ray y Bobby Cruz, con su sonido bestial, en la Feria de Cali.

Llegaron a la feria muy bien recomendados por Tito Puente, que no pudo asistir, pero dijo que estos jóvenes no iban a defraudar a los bailadores.



Y ese 26 de diciembre empezó una historia de amor entre Cali y Richie Ray y Bobby Cruz, enamoramiento que luego se extendería a otras ciudades. Pero Cali fue el primero que ratificó que este par de músicos geniales, Ray pianista y Bobby cantante, fueron coronados los reyes del sonido bestial de una ciudad que ya bailaba lo que estaban llamando salsa más acelerado que el resto delos lugares en el que esta música tenía seguidores.



La Caseta Panamericana, apta para 7.000 personas, tenía no 10.000 almas sino 10.000 bailadores enloquecidos. La conexión fue única, inmediata e indisoluble, y el amor sigue siendo fuerte, imbatible. Aunque no vengan cada año a la feria, Richie Ray y Bobby Cruz quieren a Cali y el amor de la ciudad por ellos ha trascendido generaciones.



Y para hablar de esa pasión compartida, el escritor, columnista y director artístico del Museo de la Salsa Jairo Varela de Cali, y el periodista Gerardo Quintero, harán un Facebook Live con Richie Ray el 6 de marzo, a las 3 p. m., que se emitirá por la página de Facebbok del Museo Jairo Varela, que recuerda la vida, la obra y la música dechocoano.



Ray, desde Nueva York y en su piano, hablará de su nuevo disco, Salsa, jazz y Beethoven, y los tres recordarán el importante aporte de estos músicos a la cultura fiestera del mundo salsero.



De canciones como Los fariseos, Agúzate, Cabo E, Amparo Arrebato y Sonido bestial, entre las más famosas de los salseros, seguramente también se hablará.



El programa se emitirá, además, por la página web del Noticiero 90 Minutos y por el portal Salserísimo, del Perú, uno de los más serios y reconocidos en el tema de la salsa en el continente.



El especial durará una hora y, sin duda, traerá muchos recuerdos a quienes asistan a esta transmisión.