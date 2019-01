'Cómo perderlo todo' ganó premio de narrativa colombiana

Ricardo Silva Romero, con su novela 'Cómo perderlo todo', se quedó con el V Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. El evento, organizado por la universidad Eafit, de Medellín, en alianza con Caracol Televisión y el Grupo Familia, eligió la novela de Silva entre más de 127 obras.

La novela del escritor bogotano, que explora el tema de la relaciones en la época de las redes sociales, se impuso a otros dos finalistas: el periodista Juan Miguel Álvarez con su libro de crónicas Verde de tierra calcinada y a la novela El jefe, de Luis González Sarmiento. El anuncio lo hizo el también escritor Héctor Abad Faciolince.



Para el jurado, la obra es un "gran retrato de nuestra época en el que se despliegan -como en el mundo de las redes sociales- decenas de personajes y puntos de vista que se cruzan por azar o por necesidad, en medio del tenso ambiente que recorre la obra". Además, reconocieron "el escepticismo y el fino humor del autor".



Silva Romero, por su parte, explicó que la novela transcurre durante el 2016, un año que considera especialmente duro por los temas políticos que se movieron en el mundo.

"Un profesor nos dijo, en la universidad, que la novela había muerto. En los 90 se pensó eso, que la novela ya no era necesaria porque no había necesidad de un análisis de la sociedad. El año 2016 nos mostró lo contrario. Esta es una novela de nuestros tiempos de redes sociales. Mil gracias por este premio", expresó Silva Romero al recibir el galardón.



En lo relacionado al libro, el autor contó que en 'Cómo perderlo todo' hizo exactamente la novela que quería hacer y la describió como “el retrato de un viejo que en los días delirantes de las redes se niega en cuerpo y alma a reconocer que el mundo ya no es su mundo, un mural de parejas que sobreviven como mejor pueden a sí mismas -a sus intimidades de vida o muerte- en estos tiempos en los que cada vez hay más y más cosas públicas, un relato que va de la tragedia a la comedia sin vergüenza y un documental sobre un año y una época que nos han forzado a estar conectados, así no queramos, mientras se ponen a prueba los valores democráticos que dimos por sentados”.



MIGUEL OSORIO