Ricardo Montaner habla de sus nuevas aventuras musicales

Puede ser que Ricardo Montaner, de 61 años, invite a sus videos a Nicky Jam (así lo hizo en No me hagas daño, uno de los más recientes) o a J Balvin, pero en su nuevo álbum titulado simplemente Montaner, el protagonismo de su voz y el tono romántico mantienen fidelidad a la esencia que lo consagró hace cerca de cuatro décadas. Y, sin embargo, sus canciones adquieren el ropaje actual, el que da vigencia.

“La música es una ola, y yo pienso que en estas décadas he sabido surfear”, dijo Montaner, orgulloso de su nuevo trabajo y de los retos que representó grabar el álbum que se cuenta como el número 24 de su carrera.



El artista venezolano-argentino –y desde el 2012 también colombiano– se subió a la ola de ese nuevo formato de hacer canciones promovido por la industria, el que ha llevado a que la autoría de un tema se reparta entre muchos talentos. Entre sus coautores figuran Marco Massis ‘Tainy’, sus hijos Mau y Ricky, y el cantante, compositor y productor colombiano Camilo Echeverry.



“Para mí, fue toda una sorpresa –relata–. Siempre busqué hacer mis canciones, y si alguna vez hubo coautoría, la hacía con una persona más. Pero cuando fui a hacer este álbum, mi hijo mayor, Alejandro, que es A & R (Artistas y Repertorio) de Sony me invitó a hacer parte de una experiencia que él inventó. Él creó las Sony Secret Sessions, unas reuniones secretas en las que reúnen a varios artistas, incluso de géneros diferentes.

Se realiza a manera de taller y se reúnen con la misión de crear nuevas canciones”.

Portada de su más reciente disco Foto: Sony



¿Fue fácil convencerlo de participar?

Si bien era algo a lo que Alejandro me había invitado varias veces, yo no había estado muy seguro, pero finalmente acepté la invitación. En esa sesión estuvimos varios artistas. La experiencia fue tan positiva en esa primera sesión, de la que salió No me hagas daño, y me gustó tanto la dinámica que decidí invitarlos a todos a República Dominicana, donde estuvimos varios días. En una semana alcanzamos no solo a componer, sino a preproducir siete de las canciones del álbum. Las otras cuatro sí las hicimos en Miami, durante la producción final.



¿Qué conclusiones sacó del ejercicio?

No me sentí para nada extraño, solo vi que había una forma de componer, y la recomiendo. La canción que salió partió de una base musical; fue gracioso porque apenas teníamos una melodía y, de pronto, de tanto oírla empecé a repetir “no me hagas daño”, y de ahí salió toda la letra.



¿Qué tan cerca se siente de los artistas urbanos?

El error está en creer que artistas como Nicky Jam o J Balvin y los demás representantes de la música urbana y la música que yo hago no tienen nada que ver. Realmente, cuando empecé hace 40 años –digo 40 por dar un número redondo–, hacía balada pop, y si ahora nos ponemos a ver, lo que ahora se llama urbano es el nuevo pop. Por eso se habla de urban pop. Esto tiene que ver con una evolución de la música que no se detiene. La industria es como una ola, si no te metes en ella, te puedes hundir. Y quiero seguir en esa ola”.



¿Cuándo presentará el álbum en Colombia?

Hablando de Colombia, hay algo que quiero que sepan. Sabrás que también soy colombiano. Pero quisiera hablar de nosotros en Venezuela que en estos tiempos la hemos tenido tan complicada; vemos que Colombia ha sido la tabla de salvación de la diáspora, ha ayudado más de lo que esperábamos, y por eso todos agradecemos lo que han hecho por nosotros, incluyéndome y a mi familia.



Por eso quiero decir que, en medio de toda esta vorágine que ha ocurrido, en la que muchos venezolanos se han quedado sin pasaporte –en mi familia también pasó: mi esposa se ha quedado sin pasaporte de repente–, me tomé la libertad de pedir una llamada con el presidente Duque, y, generosamente, él le ha dado la nacionalidad colombiana a ella. Así que pronto iremos para allá a la ceremonia de nacionalización y a hacer el juramento.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

@Lilangmartin