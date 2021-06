Ricardo Montaner lanza su primer disco dedicado a Dios

Han pasado casi 45 años desde que Ricardo Montaner grabó su primera canción como artista profesional y gracias a la confianza de haber llegado a un punto en que puede hacer música “sin pensar solo en las ganancias”, se dio el permiso de atender “la necesidad” de sacar al mercado su primer disco dedicado a “la adoración y la alabanza a Jesucristo”.



Así lo explicó Montaner a través de una videollamada, en la que presentó a la prensa internacional el álbum al que ha dado el nombre de “Fe”, dirigido a quienes “necesitan encontrar o recuperar la suya”.

“Le debía a Dios un disco así y yo necesitaba hacerlo. Sentí que era el momento, porque todos necesitamos un alivio en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en especial los que no se han acercado al Padre, o los que creían pero se alejaron por alguna circunstancia de la vida”, indicó el cantautor de 63 años.



La carta de presentación del disco fue “Amén”, el primer sencillo del álbum, lanzado el pasado 24 de diciembre y cuyo video tenía hasta la fecha casi 154 millones de visualizaciones.



Esa canción no solo marca el tono de la producción, que consiste en 11 canciones totalmente dedicadas a Dios, sino que muestra cómo “Fe” es un proyecto totalmente familiar.



Montaner, su yerno Camilo, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, y amigos de ellos, participaron en la composición, colaboraciones y producción.



Todos ellos lo presentarán en vivo el 12 de junio, en el primer concierto de la familia Montaner en pleno que se transmitirá vía digital desde el hermoso anfiteatro de Los Altos de Chavón en República Dominicana.



“Allí cantaremos algunas canciones de ‘Fe’ pero también los muchachos cantarán las suyas y nos intercambiaremos temas también. Me verán a mí cantando alguna de Camilo, a Mau y Ricky cantando unas mías y así todo. Va a ser algo muy especial”, prometió el artista, quien reveló que ese concierto será el inicio de la serie sin guión, tipo “reality”, de la vida de la familia Montaner.



El proceso de composición de los temas de “Fe” fue “totalmente diferente al que he seguido en mis discos anteriores”, reveló el artista, quien acostumbraba componer acompañado de una guitarra o de colaboradores.



Esta vez las canciones salieron espontáneamente. “Una la grabé la melodía en el teléfono mientras estaba parado en un semáforo”, contó el artista.



Su hijo Ricky y Camilo participaron en la composición de cinco temas cada uno. Muchos de los arreglos fueron hechos por el venezolano Yamil Marrufo.



El segundo sencillo del disco, “Porque Dios así lo quiso”, una canción de un amor de años que contó con la colaboración de Juan Luis Guerra, se logró gracias “un acto de desparpajo” de su parte, pues se la mandó de repente al artista dominicano, quien también ha sido muy vocal en su fe cristiana.



El tercero, que acompaña el lanzamiento del disco es “Estrellas en el suelo”, cuyo vídeo se lanza esta tarde como punta de lanza para una seguidilla de “vídeos” que saldrán cada media hora como el componente audiovisual del proyecto.



“Todos tienen el sello de Marlene”, destacó Montaner al hablar de su esposa, quien dirigió el vídeo de “Amén”, entre muchos otros.



La producción e instrumentación revelan un álbum muy bien cuidado, en el que se nota el esmero por sonar moderno y sofisticado.



Incluso, la nueva versión de “La gloria de Dios”, que canta Evaluna Montaner acompañada de la Orquesta Sinfónica de Praga, es una sorpresa a pesar de que es la tercera vez que se presenta al público.



Criado dentro de una familia católica entre Buenos Aires (Argentina) y la ciudad venezolana de Maracaibo, Ricardo Montaner se convirtió al cristianismo hace más de dos décadas.



Su primera canción de corte religioso fue “La gloria de Dios”, que luego grabó en dueto con su hija Evaluna como parte de “Viajero frecuente”, su disco de 2012.



Luego vino “Su luz” en 2014, parte del disco “Agradecido”, donde por primera vez incluyó composiciones con sus hijos menores Mau y Ricky.



El resto de su vida artística, Montaner y su familia no han sido tímidos con su fe y en entrevistas, y más recientemente en las redes sociales, han sido constantes en hablar de sus creencias.



“Nosotros somos como infiltrados en ese medio en el que ese tipo de conversaciones no son comunes”, reconoció el artista.



“No hice este disco porque soy Mr. Fe. Yo soy tan frágil como cualquier persona”, afirmó Montaner, quien espera que las canciones sirvan de herramienta evangelizadora y “permitan que la gente se acerque a Dios y reciba el mismo alivio que yo”.



EFE

