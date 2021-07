Ricardo Montaner dio su opinión frente a la situación en Cuba

El cantautor Ricardo Montaner dará un espectáculo vía streaming este 31 de julio en República Dominicana, junto con sus hijos Evaluna, Mau y Ricky, y su yerno, el colombiano Camilo.

En una rueda de prensa en Santo Domingo previa al evento, Ricardo Montaner opinó sobre la situación actual en Cuba.

(Además: Los Montaner ya están listos para concierto en República Dominicana)



“Ayer estuve con un periodista cubano que vive aquí en República Dominicana... pero yo le decía a él que lo que siento que pasó con Cuba, que fue hace 20 días, prendió la mecha de nuevo. Y le decía si dejan que se apague la mecha esta no es otra cosa que un intento de fallido de un cohete mojado, de un petardo mojado”, respondió a la pregunta que le hizo el conductor del programa Alguien tiene que decirlo, de Radio Rivadavia.



Y agregó: “Siento que lo mismo sigue pasando en Venezuela los últimos 20 años. Cada vez que hay un atisbo, una pequeña entrada de luz, donde uno podría decir ahora sí con estas elecciones ganamos y la oposición por fin enrumba al país hacia la democracia se acabó todo. Yo pienso que lo de Cuba si no continua la presión que empezó hace 20 días no va a ser otra cosa que pólvora mojada. Y eso no puede ser. Hoy el pueblo cubano se volvió a obstinar, la nueva generación cubana, los jóvenes cubanos, ya son tres generaciones perdidas”.



El concierto de los Montaner será en el anfiteatro Altos de Chavón, en la provincia La Romana. Se transmitirá en directo, además de que se permitirá la presencia de un determinado porcentaje de público, atendiendo a las restricciones sanitarias por la pandemia.



Con EFE

