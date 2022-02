En 2013 Moisés Naím publicó El fin del poder, escogido como uno de los mejores libros de ese año por medios como Financial Times o The Wall Street Journal. Tras argumentar que las fuentes de poder tradicionales se habían debilitado y fragmentado, ahora vuelve con un título muy provocativo: La revancha del poder: cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI.

Tras una dedicada labor de reportería, con ejemplos en las más variadas latitudes y apoyado por fuentes académicas, el analista venezolano entrega una cruda radiografía sobre el deterioro del sistema democrático y los peligros que esto conlleva. Sus planteamientos son particularmente válidos en Colombia, en plena carrera electoral. Esta es la conversación que tuvo con EL TIEMPO.

Cuando se leen las páginas de La revancha de los poderosos se siente como si sonara una sirena que anuncia peligro. ¿Le parece válida esa apreciación?



Es cierto que busco dar un campanazo. El libro intenta lanzar una alerta para estos procesos que son muy poco visibles, furtivos y van carcomiendo y socavando las democracias. Lo que pasa ahora no es como era antes, que había un evento traumático como un golpe de Estado o una intervención de algún tipo. Esto es mucho más lento, es un proceso menos visible para el ojo no entrenado, porque es muy opaco. Entonces, poco a poco va debilitando los pesos y contrapesos del sistema democrático, y hay que decir que esto está ocurriendo.



¿Qué tan amplio es lo que está pasando?



El otro propósito importante del libro es que los países siempre se sienten excepcionales y creen que lo que les pasa es único. Por eso intento transmitir una imagen global y mostrar que en lugares tan diferentes como las Filipinas y Hungría sus líderes tienen conductas extraordinariamente parecidas. Jair Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México no podrían ser ideológicamente más diferentes, pero sus actitudes frente a la democracia son muy similares.

¿Y cómo se resumen esas actitudes?



A través del uso combinado de lo que yo llamo las tres P: populismo, polarización y posverdad. Todas las P vienen de antes, aunque la posverdad era conocida como propaganda. Pero en este siglo adquieren tonos diferentes y se entrelazan de manera distinta, así su esencia sea la de siempre.



Comencemos con la primera...



Primero que nada, hay que aclarar una confusión o una mentira frecuente, según la cual el populismo es una ideología. No es así. El populismo es simplemente una serie de trucos, tácticas y estrategias para obtener el poder y quedarse en él. Quien lo practica es capaz de usar cualquier ideología y adaptarla, usualmente con el mensaje de que representa a un pueblo noble, explotado por una élite depredadora y abusiva. Y entonces, esa división de la sociedad es aprovechada por los populistas para decir ‘aquí estoy yo, voy a defender los intereses del pueblo y, por lo tanto, denme el poder que yo me ocupo de darle al pueblo lo que es del pueblo’.



¿Y la segunda?



Ese discurso se exacerba con la polarización, que no es otra cosa que la amplificación de las discordias que hay en una sociedad: entre lo rural y lo urbano, generacional, económica, ideológica, política, racial o religiosa. Esas discordias siempre han existido, pero en estos tiempos se amplifican y se importan de muchos países.



¿Cómo?



A través de la posverdad que las magnifica. Y la posverdad no son solo las redes sociales, que son un instrumento más. Claro que son importantísimas en definir la política de las tres P porque llevan a la multiplicación de la discordia, que pasa por ampliar las grietas que tiene una sociedad, lo que se nota de manera cotidiana. ¿En cuántos países las familias han decidido que en el almuerzo del domingo no se habla de política o que el tema está vedado en los grupos de chat de personas cercanas, del colegio, de los vecinos? En una encuesta reciente, 56 por ciento de las personas dijeron que no habían vuelto a hablar con alguien de política. Entonces, la posverdad es la manipulación de la información, la distorsión de los hechos, el desprecio por los datos, la ciencia o el periodismo y la verificación de lo que se dice. Todo eso mezclado sirve para crear más brechas y divisiones y para garantizar que los populistas se mantengan.



No faltará quien diga que el libro es casi un manual para quien desee seguir este camino...



Lo que hice fue escribir de lo que veo en diferentes partes del mundo. Los que están en ese negocio de llegar a la dictadura por la vía de democracia no necesitan un libro.



¿Lo que sucede no es consecuencia también del debilitamiento de las democracias, un sistema cuya imagen se ha debilitado en todo el mundo?



Claro que sí. La democracia necesita ser fortalecida, mejorada, cambiada, modernizada. Para que haya democracia no basta con decir que hay elecciones cada cierto tiempo. Esto puede sonar contradictorio, pero los estudios muestran una disminución de países completamente democráticos y un mayor número de autocracias, mientras la cantidad de elecciones no tiene precedentes en la historia.

Se vota para todo: presidente, primer ministro, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales... ¿Cómo se entiende eso? La respuesta tiene mucho que ver con gobiernos que necesitan la legitimidad que da la democracia y entonces montan una charada, una escenografía, pero en el fondo son dictaduras maquilladas. Entonces tiene que haber algo en la democracia para que sea tan atractivo para los dictadores montar todas esas acrobacias, todas esas contorsiones institucionales políticas, mediáticas, para parecer demócratas.



La más reciente encuesta de Latinobarómetro muestra que a una proporción creciente de habitantes de la región les es indiferente el sistema de gobierno, mientras les solucione sus problemas. ¿Qué le dice eso?



Ese el ingrediente fundamental de la antipolítica, que viene con la actitud de que se vayan todos porque todos son ladrones, todos corruptos, ninguno funciona. Como nada sirve, que venga cualquier cosa, pues no puede haber nada peor de lo que ya tenemos. Y que a mí que me resuelvan mis problemas y no me importa el resto. Eso lleva a resultados como el de Hugo Chávez, por ejemplo. Él llegó al poder gracias a esa visión de que todo es malo, no hay nada que merezca ser reconocido, no hay nada que merezca ser aplaudido de lo que viene del pasado. Entonces, con un caldo de cultivo así es muy fácil para los oportunistas y demagogos ir abriéndose camino.



En Chile fue notorio el mensaje de que todo era malo...



Va a ser muy interesante observar lo que pase con Gabriel Boric en Chile. ¿Será un 3 P o la nueva encarnación de una socialdemocracia en la cual el Estado hace todo lo posible por ayudar a quienes son más vulnerables y necesitados, al mismo tiempo que permite que funcione el sector privado? Los países exitosos son los que logran encontrar ese punto medio de combinación de Estado y mercado, adecuado a sus circunstancias, su historia, su economía y su política. Entonces, esta es la oportunidad de Boric para demostrar que se puede y así hacer que, de la misma manera en que Chile fue un modelo para América Latina y para el mundo sobre cómo construir una economía próspera, sea un modelo de cómo hacer bien las cosas en tiempos de populismo, polarización y posverdad. No será fácil con las presiones internas y externas que tiene.

En el libro se proponen varias acciones para responder a la amenaza actual. ¿Cuáles?



Hay que desarrollar una narrativa que defienda la democracia de manera más eficaz. Eso de decir ‘a mí que me resuelvan mis problemas así me quiten la libertad y no me importa’ es inaceptable y hay que explicar por qué es una forma de suicidio político y ciudadano. También hay que combatir lo que llamo ‘la gran mentira’, que es una tolerancia contra las grandes falsedades. El brexit en Gran Bretaña, que desembocó en la salida de la Unión Europea, fue posible por causa de una gran mentira. En Estados Unidos hay millones de personas que creen que Trump ganó las elecciones. Y eso es muy diferente a las mentirillas usuales de los políticos. En el pasado reciente, eso de tapar el sol con un dedo era inaceptable.

¿Qué quiere decir cuando habla de gobiernos criminalizados?



Históricamente habíamos hablado de corrupción en el sector público, donde una gente en el sector privado hace negocios y paga comisiones a unos funcionarios. Ahora el peligro no es unas cuantas manzanas podridas dentro del gobierno, sino que el aparato estatal es una empresa criminal, como pasa con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela o en la Rusia de Putin, con los oligarcas que lo apoyan. No es solo para enriquecerse, sino para utilizar los recursos, tácticas, trampas y estilos que se usan en el crimen organizado. Eso también busca limitar la competencia, como pasa a veces en las economías de mercado.



¿Qué se ve para América Latina?



Si Lula da Silva vuelve al poder en Brasil a finales de este año, es claro que la región estará dominada por gobiernos socialistas. Lo que puede cambiar mucho las cosas para esta ola roja es la economía. Vemos el comienzo de un nuevo ciclo en el cual el dinero abundante y barato va a ser más selectivo y costoso. Entonces empieza el tiempo de las tasas de interés más altas, el regreso de la inflación y las devaluaciones. Esa realidad se va a entremezclar con el movimiento hacia la izquierda.



¿Qué opina de la situación de Colombia?



Tengo hacia Colombia tres sentimientos: uno de gran afecto, otro de gran respeto y otro de gran ansiedad por lo que viene. El primero es por los lazos que me unen desde hace años al país, pero sobre todo por un inmenso agradecimiento como venezolano por la manera como mis compatriotas refugiados han sido tratados, no solo por el Gobierno, sino por la gente. El respeto nace de que, a pesar de sus problemas, Colombia ha salido adelante gracias a sus instituciones y a funcionarios públicos que están dentro de los más respetados de América Latina, con una economía manejada con seriedad y empresarios admirables.



¿Y la ansiedad?



En Colombia la política es muy ruda y se ha puesto de moda la criminalización de las diferencias políticas. La corrupción y politización del sistema judicial o de los organismos de control es uno de los lados flacos que hay que solucionar. Sobre el resultado de las elecciones, solo puedo decir que están cambiando las cosas a alta velocidad y lo único cierto que tenemos por ahora es que Petro sigue mandando en las encuestas.



De vuelta a La revancha de los poderosos, ¿hay algún motivo para el optimismo?



Sin duda. Para comenzar, identificar lo que está sucediendo y empezar a reaccionar, no con recursos sino con reformas. Veo una tendencia hacia controlar las mentiras en las redes y a una ciudadanía más consciente que, en últimas, coincide con lo que decía Winston Churchill: “La democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás”.



RICARDO ÁVILA PINTO

