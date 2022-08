En Asunción, Paraguay, ante 20.000 personas que fueron a su concierto, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona criticó el lenguaje inclusivo.



Tras hablar del encierro de la pandemia, cuando “con celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre echamos todo a perder, entonces empezaron a aparecer cosas vulgares. Aparecieron 32 géneros, como si lo importante fuera sumar géneros y no respetar a la gente por lo que quiera ser”.



Acto seguido, el autor de 'Señora de las cuatro décadas' y 'Quién diría', comentó: “Apareció gente que desfilaba por las calles y trataba de cambiarle las vocales a las palabras. Yo tendría que saludar hoy: ‘Buenas noches a todes’. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado”, aseveró sobre un tema que genera opiniones en muchos países.

(Tal vez quiera leer: ‘Me traje el tocadiscos de mi abuela’, confiesa músico de Los Caligaris)



Y es que en sus presentaciones el cantante ha estado especialmente hablador e incluso comentó de la pérdida del poder masculino desde los años 90, como lo hizo en una de sus presentaciones en Argentina.



“Los hombres perdimos el territorio que ganamos, porque nos portamos mal. A mediados de los 90, todo ese poder masculino se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales, mucho después de las mascotas. Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre y no le va a pasar nada. Escuché la semana pasada a una señora, en un programa importante, calificar a los hombres como ‘cavernícolas descerebrados’ y la aplaudieron, conservó su trabajo. Si se lo dice a una mascota, se lo quitan”. En este sentido, el cantante pidió: “Creo que sí nos merecemos ciertas cosas, pero es hora de suavizar la situación. Porque lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos, y eso no le conviene a nadie”, argumentó.



“Después apareció gente que decía que las mujeres tenían que ganar igual que los hombres y yo decía que por qué no pueden ganar más”, expresó.



Sus expresiones causaron revuelo e indignación en el sur del continente y Victoria Donda, cabeza del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), de Argentina, le dijo a Arjona que “nadie” les puede decir qué derechos defender, especialmente los relacionados con las mujeres.

Ricardo Arjona criticó el lenguaje inclusivo: “Es mucho tiempo libre desperdiciado”. pic.twitter.com/OKk2SgEiEV — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 17, 2022

(Le puede interesar: Alec Baldwin: 'La pregunta es: ¿Quién puso una bala real en la pistola?')



Donda le dijo: “El problema es que entre todos los privilegios de los que goza, se da el lujo de decidir cuántos géneros hay y por qué deberíamos pelear en la calle. Ricardo Arjona, cuando quieras te explicamos que a nosotras nadie nos dice qué derecho defendemos, ni como nos vemos o sentimos”.