Ricardo Arjona presenta ‘Circo soledad en vivo’

“Lo mío (en la música) es una historia fácil. Me apasiona esto y la pasión jamas bajó, todo lo contrario. Pongo más empeño en mis proyectos hoy que en mis primeros discos. Me gusta lo que hago y me gusta cada vez más. Cuando esto pasa, nada es complicado. Nunca fui por fama ni fortuna, fui porque me gusta”.

Así define Ricardo Arjona su vida en la música, un carrera de 25 años que lo ha llevado a consolidarse en el favorito de muchos públicos, pero que también con muchos detractores.



Igual, como dice, a él le gusta lo que hace y eso se puede ver en Circo soledad en vivo, el proyecto del cantante guatemalteco Ricardo Arjona que se lanza este viernes e incluye un documental sobre la gira que tuvo este nombre y que llevó al compositor e intérprete por 22 países.



En la producción se mezcla la presencia de Arjona con sus canciones, así como performances de trapecistas y payasos, y efectos audiovisuales. Está disponible en audio y video pack, en las plataformas y en formato película para descargar en iTunes.



En esta gira, Arjona tuvo más de dos millones de espectadores y para él fueron “vacaciones, porque justo cuando empezamos un tour es que yo siento que estoy de descanso”, afirma.



El guatemalteco, además, ha sido fiel a su país y se sabe que ha ayudado a comunidades que han necesitado protección.



Algunas de sus canciones, incluso, hablan del tema de la inmigración, como “Mojado, una de las que mejor representa lo que sucede. Es un tema olvidado, pero inmensamente significativo en este sentido, porque la inmigración no es un asunto de gente que llega, es un asunto de gente que se va. Los conflictos que salen en las noticias son los que reflejan el disgusto de recibirlos, pero pocas cosas se dicen del por qué se van”, cuenta.



Ahora, sus seguidores pueden verlo en los escenarios que recorrió con Circo soledad y percibir el detrás de cámaras, los viajes largos para llegar a distintos lugares y sentir cómo son los momentos que preceden a su salida a los escenarios, cuando no hay nada diferente a enfrentarse a quienes han pagado una boleta para oírlo.



“Lo vi de nuevo hace unos días, después de tres meses de perder contacto, y me di cuenta de que está bien hecho”, afirma el autor de ¿Quién diría?, Jesús, verbo no sustantivo, Si el norte fuera el sur y Señora de las cuatro décadas, algunas de sus canciones más conocidas.