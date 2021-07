En pleno concierto, secuelas de covid le hicieron pasar susto a Reykon

En una reciente entrevista, Reykon, cantante paisa, contó una difícil situación que vivió durante un concierto por cuenta de las secuelas que dejó el covid-19 en su cuerpo. Esto, a pesar de que creía que ya estaba completamente recuperado.

Mientras promocionaba la más reciente versión de su canción 'La Suite', Reykon estuvo en entrevista con Noticias Caracol hablando de los últimos acontecimientos de su vida.



Además de compartir información sobre la canción y su próxima presentación en unos premios musicales, el cantante paisa reveló el susto que pasó al volver a las tarimas después de padecer covid-19.



"Yo me me sentí de nuevo como un niño, como cuando estaba empezando la carrera. No me quería bajar de esa tarima", empieza diciendo el 'reguetonero'.



"Yo decía 'dos minutos más y yo me caigo de esa tarima'. No me estaba llegando el oxígeno y no quiero volver a pasar por una situación como esa", afirma.



El boxeo ha sido una disciplina que le ha ayudado al cantante en su recuperación de la enfermedad, según el noticiero. Reykon también le dijo al medio de comunicación que quedó "muy contagiado" del deporte y que lo sigue practicando.



En abril de este año, el paisa de 34 años se enfrentó al boxeador londinense Joe Gournier. La pelea, que tuvo lugar en Atlanta, Estados Unidos, fue dominada por Fournier.



En el segundo round, el británico noqueó a Reykon, quien se levantó con notoria dificultad pero dispuesto a continuar la pelea. En total, iban a ser seis rounds. Sin embargo, al finalizar el segundo, el colombiano se retiró.



