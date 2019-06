'A mí el reguetón me sacó de las calles': Reykon

El cantante de música urbana, Reykon, se encuentra en un momento muy importante para su carrera después de alejarse de la escena un tiempo a causa de una complicación de salud. Cantar 'Domingo' junto a Cosculluela le dio un impulso y ahora tiene las pilas más cargadas que nunca.Acaba de estrenar su canción 'Latina' junto a Maluma. Debutará como actor en la pantalla grande en 'Me quiere mucho' y se vienen colaboraciones con reconocidos artistas, entre ellos Manuel Turizo y Pedro Capó.

Andrés Felipe Robledo, más conocido como Reykon, habló con EL TIEMPO acerca del momento en el que se encuentra como artista, las dificultades de ser un exponente del reguetón en Colombia y el papel que juega la fama en su vida, entre otros temas.

¿Cómo nace la canción 'Latina' junto a Maluma?

'Latina' sale de una historia que monté en Instagram, teníamos el intro y el coro de la canción y yo me emocioné mucho y la subí. Maluma me pregunta y me dice ‘perro, eso está una chimba’ y yo le dije ‘perro, vamo’ a hacerla’. Y así salió, facilísimo. Yo creo que eso da pie de partida a algo muy bacano. De entrada ya tiene el corazón de los dos.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir esta canción?

Aquí se trató de resaltar la belleza de la mujer latina, es importante recalcar que no es una canción obscena. Es sexy, nosotros somos cantantes urbanos, pero se respetó mucho tanto la línea lírica como en el video, porque es limpio, tiene cuerpos de mujeres, pero yo creo que muy bien mostrados.

Está en un momento muy importante para su carrera. Vienen colaboraciones con Pedro Capó y Manuel Turizo, además de su debut como actor...

Yo creo que son puertas que se van abriendo debido a que hemos trabajado. Dios hace que las puertas se abran, pero yo soy partidario de que las cosas te tienen que coger trabajando. Desde (la canción) ‘Domingo’ venimos dándole fuerte. Yo creo que nos pusimos la camiseta otra vez y dijimos ‘no, venga a ver, vamos por lo de nosotros’. Sin pensar quién ha hecho más, dónde están los colegas. Vamos por lo de nosotros, nosotros sabemos hacer buena música, la hemos hecho durante años.

Ha sido uno de los pioneros de la música urbana, ¿cómo ha sido el proceso para llegar hasta donde está ahora?

Duro. Para los que empezamos con esto la disciplina fue fundamental. Nosotros hemos sido pelados que le hemos dado duro. Las puertas en la cara fueron muchas. La gente no nos creía al principio, todo el mundo decía que nosotros éramos unas copias de los puertorriqueños. Nos aguantamos todo eso y con esa constancia al final del día mostramos que aquí también hay gente que lo puede hacer. Al fin y al cabo yo creo que la música no es de un país, la música trasciende, la música acaba con toda frontera que haya. Íbamos por un camino muy duro, pero no estábamos equivocados. Había algo muy bueno ahí.

¿Se batalló mucho para que la música urbana llegara a Colombia?

Mucho. Todo el mundo piensa que J Balvin está muy pegado, ¿pero tú sabes cuánta tuvo que comer? La gente no nos creía, la gente nos silbaba, nos bajaban de la tarima, y ver hoy en día lo que está sucediendo es un premio para todo eso que nos pasó.

¿Qué es el reguetón para usted?

Yo creo que fue un salvavidas, porque las cosas que a mí me rodeaban no eran muy buenas. El reguetón cogió y me dijo venga. Cuando uno tiene una experiencia como la que yo tuve, no queda sino decirle a toda esa gente que critica el reguetón que esto me sacó de las calles.

¿Cómo cree que usted ha aportado a esta industria musical?

Reykon, Balvin, Golpe a Golpe, somos manes que recibimos todos esos portazos en la cara. Creo que le sumamos demasiado para que hoy en día un pelado quiera cantar reguetón y la gente diga ‘puede que pegue’. Cuando nosotros salimos la gente no pensaba eso, la gente decía este man está loco. Ahora estos muchachos tienen el beneficio de la duda y yo creo que todo eso hay que sumárselo a los que vinimos haciendo ese camino.

¿Se imaginó en algún momento llegar a ser reconocido por tantas personas?

Siempre nos lo imaginamos. Yo creo que esa fue la película que nos llevó hasta donde estamos. Uno no alcanzaba a imaginarse voy a tener un carro, voy a tener una casa, pero uno decía ‘cómo será cuando yo cante y me canten mis canciones’. Yo me metía en mi piecita chiquitica y hacía de cuenta que estaban cantando mis canciones. Hoy en día yo lo veo y pienso en que lo soñé, lo visualicé y ahí está.

¿Qué papel tiene la fama en su vida?

La fama, nada. La fama es una malp*****, yo no la voy con ella. Cuando te dejas llevar por ella es mala. La gente que está al lado mío sabe que yo no como de eso. Yo respeto mucho este trabajo y trato de respetar a la gente. Cuando te empeliculas porque sales en televisión o tienes cierto número de seguidores, yo creo que ya la estás tirando por donde no es.

¿Cree que así como el reguetón fue un salvavidas para usted puede serlo para muchos más?

Yo lo que le digo a los pelaos’ es ‘si yo pude usted por qué no va a poder, yo qué tengo de diferente’. Yo soy un güevón igualito a todo el mundo. Entonces, yo le quiero llevar ese mensaje a todos esos pelaos’ para que al menos tengan una esperanza. Muchos crecen viendo cosas que no deberían ver. Y si tú creces viendo que el que hace el mal tiene carrito, tiene motico, sale con la niña más bonita, quieres seguir el mismo camino. Ahora hay muchas oportunidades de que vean otros referentes. De que un pelado quiera ser un futbolista, un atleta o un cantante como nosotros. Yo de decirle a un pelao’ que esté por allá buscando un peligro y que esté cogiendo un arma, mejor le digo que coja un micrófono o que busque el camino del arte que es muy bacano.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET