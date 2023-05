En varias ocasiones, Javier Matta Correa había sido ya favorito y la corona se le había escapado en la última instancia. Incluso, públicamente había indicado que no volvería, algo que muchos concursantes suelen decir cuando no ven cumplidos sus sueños.



Pero esta vez, el "Pollo Mata", que compite por el título de rey vallenato profesional desde el 2008, lo logró imponiéndose en una final en la que no hubo cinco sino seis finalistas. Dijo que volvió a competir porque la gente y sus seguidores lo animaron a volver.

Matta fue durante dos años y medio el acordeonero de Jorge Oñate. Lamentablemente no alcanzaron a lanzar un álbum juntos debido a la muerte del cantante. Ahora, es el acordeonero de la agrupación de Jorge Antonio Oñate Dangond, hijo del jilguero de América.



Como se dijo, esta vez la corona no fue disputada por cinco sino por seis finalistas. Todos dieron lo mejor de sí en el Coliseo del Parque de la Leyenda de Valledupar. Todos debían interpretar cuatro canciones, cada una en representación de uno de los aires vallenatos. La última, siempre es la puya, porque permite el lucimiento de los tres instrumentos musicales que conforman el conjunto típico de este folclor, por eso se le permite durar un minuto más.

La lista de competidores de esta ronda final se dio a conocer pocas horas antes de llevarse a cabo. Los acordeoneros finalistas fueron José Juan Camilo Guerra, Ómar Hernández Brochero, Javier Matta -quien terminaría haciéndose con la corona-, Camilo Andrés Molina Luna, Jesús Alberto Ocampo y Enderson de Jesús Rada.

Ante un jurado entre el que se destacaban el cajero Pablo López y el rey vallenato Julián Mojica, los concursantes cumplieron su cita con el público del festival.



El primer concursante en subir a la tarima fue José Juan Camilo Guerra, el actual acordeonero de Silvestre Dangond. Lo acompañaban en caja y guacharaca los músicos Ademo 'Memo' Granados y Reinaldo Javier Ortiz.



José Juan Camilo Guerra, nacido en Valledupar, tiene un recorrido en categorías menores del festival. Fue rey juvenil (2017), ganó en la categoría aficionado en 2019. Y en sus intentos de coronarse como rey vallenato profesional también ha llegado antes a la final.



El repertorio que presentó en tarima fue Berta Caldera, Inesita -esta del homenajeado del encuentro, Luis Enrique Martínez-, además del son Enamorado de mi acordeón (compuesto por él) y Cuando el tigre está en la cueva.

Ómar Alberto Hernández Brochero, acordeonero vallenato. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

El segundo en subir a la tarima fue Omar Alberto Hernández Brochero, que entre su repertorio interpretó el merengue Mírame, canción que tuvo una icónica versión hecha por Luis Enrique Martínez. También interpretetó el son Altos del Rosario, otro gran clásico, de Alejandro Durán, el primer rey vallenato. Hernández presentó una puya de su autoría titulada Homenaje a mis instrumentos, cuya letra anunciaba el solo de caja, guacharaca y acordeón.



Javier Matta Correa, nacido en Santa Marta, abrió su presentación con la canción Jardín de Fundación, de 'El Pollo Vallenato'. Matta, quien en su momento fue el último acordeonero que hizo fórmula musical con Jorge Oñate, subió a la tarima del Parque de La Leyenda, acompañado de Odacyr Montenegro y Omar Castilla, otros experimentados músicos de festivales. El aire de merengue fue La fama y el son, Marisela, ambas de Martínez.

El cuarto competidor fue Camilo Andrés Molina Luna, de 28 años, nacido en Montería. Profesional en música, Molina lleva años compitiendo y ganando coronas vallenatas. De hecho, la corona infantil le dio el pase para protagonizar la película El ángel del acordeón. Después fue rey juvenil y esta noche llegó a la final con un repertorio que incluyó el merengue Saludo cordial y el son El pájaro carpintero.



Jesús Alberto Ocampo Ospino, de Ariguaní (Magdalena) fue el quinto participante. También fue rey vallenato infantil en el 2006, y rey aficionado. Abrió su participación con la canción Flores copeyanas, en aire de paseo. Le siguieron el merengue Rosita, el son El pionero y la puya La bendición, de su autoría.

El encargado de cerrar la competencia fue el samario Enderson de Jesús Rada, nieto del juglar Pacho Rada. El paseo El tratamiento, de Luis Enrique Martínez, fue su interpretaciónd e apertura. Siguió el merengue Repleto de melodías, de Alberto Rada.



Cabe anotar que Rada ha sido ganador en otros festivales como el Mar de Acordeones, que se lleva a cabo en Santa Marta.

Una vez terminada la presentación de Rada empezó la espera por el fallo. Entre tanto se anunció el triunfo de Juan Pablo Marín, en la categoría de canción inédita, por el paseo Si nace una rosa. Marín dio una de sus primeras entrevistas a Telecaribe donde dijo que esta canción surgió de un sueño que tuvo, el fallecido compositor Hernando Marín, autor de La creciente. El compositor participaba por primera vez en el festival.

REDACCIÓN DE CULTURA

​@CulturaET

