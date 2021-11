Rey Ruiz: 'Venezuela es como una tripita de Cuba'

A estas alturas de su vida, 55 años, Rey Ruiz continúa dominando el mundo de la salsa romántica, y puede presumir de sus clásicos: 'Mi media mitad', 'No me acostumbro', 'Si te preguntan', 'Estamos solos' y 'Miénteme otra vez' figuran entre sus canciones más conocidas y bailadas.

Llamado el ‘Bombón de la salsa’, este cubano no solo ha tenido una buena carrera, sino que es un crítico constante de lo que sucede en la isla.



“Yo siempre he creído en la libertad. Vengo de un país que está preso, al igual que Venezuela, que es como una tripita de Cuba. Y digo que hay un porcentaje muy alto de personas que no están comprometidas con la revolución: entre el 85 y el 90 por ciento, gente que quiere otra vida, que quiere, espacialmente, ser libre”.



Por eso se fue apenas pudo. Trabajó en el Tropicana y en distintos hoteles de La Habana, y en 1991, en un viaje a República Dominicana se quedó. Poco tiempo después se estableció en Miami, donde vive con su familia.



Desde niño mostró inclinación por la música y tiene estudios de conservatorio. En su país hizo parte de orquestas como La Riverside y Los Dadas.



En 1992 grabó su primer disco y ahora se prepara para hacer un álbum en el 2022, de la mano del colombiano José Aguirre, director musical del grupo Niche, que tendrá versiones de temas de otros géneros que le gustan, pero a ritmo de salsa.



Hace unos días, Rey Ruiz estuvo en Colombia para presentar su nueva canción, 'Navidad sin ti', una salsa nostálgica. “Cuando se habla de canciones de Navidad, siempre se piensa que son de alegría, pero esta es muy nostálgica. Es de Andrés Soler y tiene la tristeza de saber que alguien ya no está”, cuenta.

(Tal vez quiera leer: Diego Daza: de compositor a promesa del canto vallenato)



Agrega que esa nostalgia es un sentimiento que siempre tiene en estas fechas. “Hay friito en Miami, cantidad de luces, pero a mí me da esa sensación de nostalgia, y eso que siempre tengo mucho trabajo en esta época”, dice.



“Pero claro, muchas canciones mías son para bailar, y aun así tienen letras tristes. El mejor ejemplo es 'Mi media mitad'.



El video se grabó entre Miami y Colombia. Fue dirigido por Yusnel Suárez, director de teatro y fotógrafo cubano. Juan Pablo Llano y su esposa, Catalina Gómez, fueron los protagonistas.



Y Rey Ruiz contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.



¿Cuál es la canción que más le gusta interpretar?

Sería muy injusto escoger una, porque hay muchas. Pero no hay duda de que 'Mi media mitad' es una de las que más se oyen en las redes y, para ser una canción que ya pasó de moda, sigue siendo un éxito.



¿Cuál es el sonido o ruido que más detesta?

El acto de repudio de mi país, que pasa cuando alguien está en contra de lo que está sucediendo. Cuatro, cinco, diez personas del régimen se paran frente a la casa de quien no está de acuerdo a gritarle improperios y maltratarlo verbalmente.



¿Cuáles son los 5 artistas que más lo han influenciado?

Óscar D’ León, Gilberto Santa Rosa, el gran Tito Gómez, la Orquesta Aragón y los Van Van.



¿Qué canción no se cansa de oír?

Hay música que me gusta mucho y es la de Pimpinela, Cristian Castro, Andrés Cepeda y Amaury Gutiérrez, con quien voy a hacer una colaboración.



¿Cuál es la anécdota más rara o divertida que ha vivido en su carrera?

Brigitte, una de mis seguidoras, que vive en Bucaramanga, se tatuó mi cara en su espalda y me mandó la foto. Realmente, lo agradezco mucho.

(Le puede interesar: Bill Gates reseña los cinco mejores libros que leyó en el 2021)



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario o en un tema?

Con Benny Moré. Cuando vivía en Cuba lo oía por las emisoras de Miami que cogíamos en la isla. Así, además, conocí a Celia Cruz.



¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más le gusta?

El del río.



Si no hubiera sido músico, ¿qué profesión le gustaría tener?

Yo creo que hubiera sido arquitecto.



¿Canta en la ducha? ¿Qué canta?

No canto en la ducha, canto en la vida.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

La batería. Cuando empecé mis estudios musicales quería aprender a tocarla, pero mi papá me dijo que primero la guitarra. Y yo creo que ya no aprendí.



¿Tiene algún sitio al que vaya para inspirarse?

No.



¿Qué nana le cantaban sus papás?

Recuerdo que yo me cantaba para dormir.



¿Cuáles son sus canciones favoritas para encender una fiesta?

Llorarás, Tú me hiciste brujería, En Barranquilla me quedo y La vida es un carnaval.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Siempre los Beatles.