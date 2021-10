‘Credencial’, revista que busca un mundo mejor para vivir, cumple 35 años

A veces, como se dice en la calle, y cuando algo bueno pasa, los astros se alinean.



Y la portada que celebra los 35 años de la revista 'Credencial' no puede ser más pertinente.



Está Falcao, que el pasado miércoles le hizo ‘El gol’ al Barcelona con el Rayo Vallecano, club que llevaba 19 años sin ganarle a uno de los conjuntos más reconocidos y poderosos del mundo.

Con todo su poder, técnica y sabiduría, el 'Tigre', el máximo goleador de la Selección Colombia, un hombre sencillo y de familia, hizo un golazo, le dio el triunfo a su equipo y dejó en crisis a los 'culé'.



Luego, al ser entrevistado (como siempre), no se dio el crédito; fue para todos sus compañeros.



‘El Tigre’ nació en 1986, hace 35 años, en el mismo año en el que nació la revista 'Credencial'.



La historia y la figura de Radamel Falcao García son una imagen perfecta para conmemorar las tres décadas y media de una publicación. Y la entrevista que le hizo Eduardo Arias es un verdadero lujo.



(No deje de leer: Estéreo Pícnic y su feliz regreso con Foo Fighters, The Strokes y J Balvin).



Igualmente, otros personajes, que fueron noticia o tienen algo que contar de hace 35 años están en esta revista de celebración, como los recuerdos de 1986 del exvicepresidente de la República y exdirector general de la Policía Nacional, Óscar Naranjo; el excapitán de la selección Colombia Carlos el 'Pibe’ Valderrama; las periodistas María Elvira Arango y Pilar Castaño; el escritor Fernando Quiroz; la fundadora de Crepes & Waffles, Beatriz Fernández, y la exministra de desarrollo María Mercedes Cuéllar.



El escritor Ricardo Silva Romero presenta un recuento de los puntos más importantes de su vida en sus primeros 35 años, y Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia, que cuenta cómo era hacer cine en el país en 1986 “con las uñas y con infinita pasión creativa”.

(Tal vez quiera leer: Los inagotables ríos de alcohol de la literatura universal).



Apelando a la nostalgia, los recuerdos cuentan que el primer número de 'Credencial' tenía un tren en su portada y que se promocionó “vía correo normal en los extractos de los tarjetahabientes del Banco de Occidente”, propietario de la publicación, cuenta Ángela Ramírez, quien fue su gerente hasta el año pasado.



Inicialmente, la revista solo podía ser adquirida, bajo la modalidad de suscripción, por los clientes del banco. Hoy, todas las personas pueden suscribirse, cuenta Tatiana Fajardo, directora de Mercadeo de la publicación, y agrega que su función desde su nacimiento es “mostrar la cara amable, creativa y hermosa de Colombia. Cuando empezó, el país atravesaba momentos difíciles, pero teníamos la claridad de creer en el motor primordial de nuestra sociedad: su gente”.



Por sus portadas han pasado personajes y temas necesarios del país, con sus aportes. Su editor desde hace tres años, Diego Montoya, afirma que además de mostrar el valor de determinados personajes, la revista sirve para “entender fenómenos sociales, económicos, culturales o históricos de la mano de sus protagonistas, de personas que funcionan como ‘ventanas’ hacia dichos fenómenos”.

María Isabel Rueda es la directora de la revista ‘Credencial’. En 2009, ganó el Premio Nacional Simón Bolívar como periodista del año. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

(Le puede interesar: Maradona: el sacrificio y el mito en la nueva serie de Amazon Prime).



Y da varios ejemplos: “Juanes nos enseñó, hace poco, aquello que tiene una celebridad de la música en el corazón, más allá de su fama. De la mano de la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, entendimos el manejo de las cifras relacionadas con el covid-19, tan influyentes para la política pública. Exploramos la afrocolombianidad con personalidades clave como Francia Márquez, Mabel Lara, Maura Caldas y Alexis Play, y la familia Gaona, la de los campesinos youtubers, nos ofreció una mirada hacia los grandes dilemas del campesinado colombiano”.



Aunque su camino en esta publicación no es tan largo, “la lista de entrevistas que hemos hecho es larguísima: por nuestras grabadoras y teclados han pasado la voces de funcionarios públicos del mayor poder de decisión en el país, de economistas y analistas sociales con tesis transformadoras, de empresarios que son verdaderos motores de la sociedad y de artistas y gestores culturales de inmenso impacto para Colombia. Incluso aquellas de personalidades de visibilidad mundial, como el actor Donald Sutherland y, recientemente, la protagonista de la laureada película Memoria, Tilda Swinton”.



Su directora es María Isabel Rueda, con una larga y exitosa carrera en el periodismo de radio, prensa y televisión, una mujer conocedora como pocas de la real realidad nacional, para quien, sin embargo, reemplazar a Roberto Posada en la dirección “no fue un reto sencillo".



Pero pronto logró entender el sentido de la publicación: “Que fuera de interés para todos los miembros del hogar, que cada uno tuviera algo que esperar de ella, desde los temas económicos hasta los culinarios, pasando por el cine, la televisión y la moda”.



“Pese a que publicamos notas sobre temas que podrían parecer frívolos, no lo son. A las personas les ofrecemos lecturas que los van a llenar de inquietudes”. Por eso, el reto de hacerla cada mes es grande.



“Entendimos a un público y la gente nos entendió y nos aceptó. Vamos a ver si seguimos todos por el mismo camino: buscando un mejor mundo donde vivir", concluye la directora de 'Credencial'.

