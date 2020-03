El mensaje de tranquilidad de Residente a sus seguidores

René, la nueva canción y video de Residente, el fundador y vocalista de Calle 13, ha sido toda una revolución y tema de conversación en los últimos días en las redes sociales por el mensaje íntimo y personal que plasmó el artista.



La producción, de poco más de siete minutos y que ya acumula más de 32 millones de reproducciones en tan solo tres días de haber sido lanzada, narra los momentos más importantes del cantante. Su infancia en Puerto Rico, las situaciones más duras que ha tenido que afrontar en los últimos años, como su divorcio, la fama y la depresión que ha venido con ella.

Incluso, en los últimos minutos del video muestra por primera vez la cara de su hijo, Milo, de 5 años, quien es fruto de su relación con la modelo y actriz argentina Soledad Fandiño.

René, de Residente 'René', de Residente. Vea el video de la canción aquí.

Entre sus seguidores, el artista ha despertado todo tipo de mensajes, algunos se han sentido completamente identificados con la reflexión sobre la vida que narra la canción y otros le han mandado frases de apoyo.



(Le puede interesar: La conmovedora historia detrás de la última canción de Residente)

Este tema lo escribí hace dos años y medio más o menos. Lo quise sacar cuando estuviera listo. Estamos bien ahora FACEBOOK

TWITTER

El artista publicó este domingo un corto video con una estrofa de la canción en la que muestra un tuit que hizo en el 2011: “Extrañando mi islita, mi familia, la playa, echar un play de béisbol, comer picadillo, el sol, el limblel de coco, el 7550822, a mis panas (sic)”, y aclaró que ese año fue el “más grande” de toda su carrera pues durante esos 12 mese realizó 110 conciertos.



Y agregó: “Quiero que sepan que este tema (‘René’) lo escribí hace dos años y medio más o menos. Lo quise sacar cuando estuviera listo. Estamos bien ahora. Gracias por conectar con este tema, me siento abrazado por ustedes”.

Este fin de semana, Residente también explicó que la canción la escribió una noche en la que se sentía muy mal y no quería salir a tocar en un concierto que tenía en México.



“Tuve que llamar a mi mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios, esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, contó.



Así mismo, señaló que el video decidió trabajarlo en Trujillo Alto, donde pasó su infancia, junto con su hijo y sus amigos.

“Sé que me iba a sentir bien, porque Trujillo es mi casa, es donde crecí, donde hice todo. Es el pueblo que me formó. Durante el video estoy en este parque donde yo me crie. Estoy cantándote todo esto que escribí en un momento bastante complicado para mí y decidí llenarlo con estampas familiares y cosas que tenía en la memoria y que me recuerdan a mi niñez”, explicó.



“Nunca pensé que conectaría con tanta gente al mismo tiempo. Gracias”, puntualizó.



ELTIEMPO.COM