'Respect', de Aretha Franklin, la mejor canción de la historia

"Respect", de Aretha Franklin, encabeza la nueva lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la influyente revista musical " Rolling Stone", posición en la que reemplaza a Bob Dylan.



La publicación ha actualizado por primera vez su lista después de 17 años. Franklin supera así "Like a Rolling Stone" de Bob Dylan, la canción que ocupaba el primer lugar en la lista que la revista hizo en 2004.

Los cinco primeros lugares los completan "Fight the Power", de Public Enemy, en segunda posición; "A Change is Gonna Come", de Sam Cooke, en el número tres; el mencionado éxito de Dylan, en el cuarto puesto; y "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana en el número cinco.



La lista fue elaborada tras una encuesta a más de 250 artistas, periodistas y figuras de la industria musical que determinaron las 500 elegidas entre más de 4.000 canciones.



Entre las primeras cincuenta figuran clásicos de The Beatles, Stevie Wonder y The Kinks, pero también aparecen nuevos artistas como Kendrik Lamar, Lorde y Kanye West.



En este nuevo listado, con mayores temas de estilos como hip-hop, reggae, country y pop latino, aparecen 254 canciones que no estaban presentes hace casi dos décadas como reflejo de la evolución de la música popular y la irrupción de nuevos géneros.

El reguetón se mete con fuerza

"Gasolina", interpretada por Daddy Yankee, y "Safaera", de Bad Bunny, Jowell, Randy y Ñengo Flow, son los únicos dos temas de artistas puertorriqueños incluidos en el nuevo listado.



"Gasolina", co-escrita por el veterano artista urbano Eddie Ávila, aparece en el disco "Barrio Fino" (2004), de Daddy Yankee, mientras que "Safaera" está en el álbum "YHLQMDLG" (2020), siglas de "Yo Hago Lo Que Me Dé La Gana", de Bad Bunny.



De acuerdo con una descripción dada por Rolling Stone, la idea de componer "Gasolina" provino cuando Daddy Yankee escuchó a un hombre en la calle gritar a una mujer: "Echa, mija, como te gusta la gasolina!", en referencia a los vehículos acicalados para llegar a las fiestas.



"Esa frase se transformó en un vigente coro que encendió un fervor mundial por el reguetón", explica la revista en una breve descripción del tema, producido por el dúo dominicano Luny Tunes y que incluye a la veterana cantante urbana Glory en los coros pidiendo "más gasolina".



Al mismo tiempo, Daddy Yankee lanza unos "versos a toda velocidad y con tanta energía, que la canción se escucha como si fuera a causar una combustión en cualquier momento en décadas posteriores".



"Safaera", mientras tanto, fue incluido en uno de los tres discos que Bad Bunny lanzó en 2020 ("YHLQMDLG", "Las Que No Iban a Salir" y "El Último Tour del Mundo", en medio de la pandemia de la covid-19.



"No pensaba en que lo que necesita la gente es entretenimiento", dijo Bad Bunny en entrevista con Rolling Stone.



De acuerdo con la revista, "Safaera" "comprime en cinco minutos el empapado y el vigor de alto octanaje del reguetón de los noventa con una sacudida de al menos cinco ritmos y múltiples artistas puertorriqueños".



Además, cuenta con "líricas atrevidas y muestras musicales" de otros temas, como "Get Ur Freak On" de la rapera estadounidense Missy Elliott y de "El Tiburón", del dúo puertorriqueño de reguetón Alexis y Fido. "Es una canción que sientes que te retuerce", agrega.

Otros temas predominantes

En el listado de 2004, los temas que predominaron fueron en los géneros del rock y soul, pero esta nueva versión se distingue más por el hip-hop, el "country" moderno, el rock independiente, el pop latino, el reggae y el R&B. Más de la mitad de las canciones, específicamente 254, no aparecieron en la primera edición.



"El resultado es uno más expandido, con una visión de inclusión del pop y música que prosigue 'reescribiéndose' a través de la historia con cada ritmo", puntualiza la revista.



EFE

