El galardonado rapero, compositor y cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, estaría de concierto en Colombia a partir de agosto en Colombia, según confirmó el empresario Julio Correal.



Correal, dijo en su podcast, que se desconoce la fecha y el valor de las boletas, pero que pronto se conocería el anuncio del concierto.



Además, sostuvo que es posible que la presentación se realice en el Movistar Arena, de Bogotá.



En marzo de este año, Residente estrenó el sencillo This is Not America, que en compañía de las gemelas francocubanas Ibeyi aborda la historia de la colonización y la esclavitud.



This is Not America comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a "no separarse y crear una evolución para la unidad", según el comunicado de la compañía Sony Music.



Con este tema y su video, Residente transmite su opinión y dolor por lo que considera es la división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de Estados Unidos.



