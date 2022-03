Residente y J Balvin siguen siendo noticia. El primero, que hizo una canción en la que defiende su propia música y critica al colombiano, ha tenido días de movimiento, críticas y halagos en sus redes sociales.



Balvin fue acusado por Residente de querer impedir que saliera la canción y mover sus influencias para lograrlo, pero no lo consiguió y el tema vio la luz, generando una gran cantidad de comentarios, así como multitud de artículos distintos medios.

Cada uno, además, recibió aplausos de artistas que los siguen.



Ahora, Residente publicó que rezó por la mamá de Balvin, Albita, quien está internada en una clínica de Medellín debido al covid-19.

De este modo, contestó las críticas de quienes lo han juzgado por publicar la canción en medio de la hospitalización de Alba Mery Balvin.



En su cuenta de Instragram dijo que incluso frenó el lanzamiento de su canción cuando se enteró de la enfermedad de Albita, como es conocida la mamá del paisa.



“Es un tema complicado lo que pasó con él y todas estas dos semanas, lo de la mamá. Justo cuando se entera de que le voy a hacer la tiradera, porque yo sé cuándo él se enteró, empieza a subir cosas de la mamá y de él y yo ‘detengan todo, a rezar por la mamá’. Yo mismo, de verdad, lo juro por mi madre santa, empecé a rezar por su madre. Yo no rezo todos los días, pero siento que se escuchan”, dijo Residente.

Y agregó: “Lo hice en ese momento, pero al mismo tiempo… No todo el mundo haría eso, que, si a mí me van a tirar y yo tengo a mi hijo enfermo, yo no subiría historias de mi hijo enfermo para que no me tiren, medio feo. No estoy diciendo que lo haya hecho por eso, pero me pareció que fue eso porque fue justo cuando se enteró”, dijo.

Por su parte, J Balvin puso un corto mensaje y se supone que es para responder sobre lo que sucedió con Residente.

Amor y cariño — J BALVIN (@JBALVIN) March 5, 2022

En su Twitter, J Balvin puso un escueto “Amor y cariño”, que, se supone, es la respuesta a la canción. El cantante paisa declinó hablar sobre este tema.

