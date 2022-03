En sus redes, Residente, cantante urbano puertorriqueño, le contó a su público qué ha sucedido con la canción que tenía lista para lanzar y que ahora presentará cuando sus seguidores, que son más de seis millones, le digan.



Residente, primero, dijo que lo sucedido con su canción no es importante, "porque acaba de estallar una guerra" (refiriéndose a la invasión rusa a Ucrania), algo que a él le preocupa mucho por la pérdida de vidas, pero que debía hablar de la polémica sobre su lanzamiento.



Según el artista, se trata de una canción que narra cosas muy importantes para él, de su vida y su carrera, y en la que al final, le dedica unas líneas a un “pendejo del género urbano”, sin revelar su nombre.

(Tal vez quiera leer: Museo en París tuvo que retirar estatua de Putin por ser vandalizada)



Agrega que “el pendejo se enteró de que le estoy tirando y no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saquen el tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, pero tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso”, expresó.



Igualmente, que el cantante urbano que se siente aludido, amenazó con demandar, “solo por una simple tiradera, Pero al final no me importa si me demandan, si no me ponen en las playlist, no me importa ser el numero uno en nada que tenga que ver con la ‘payola’”.

(Le puede interesar: Patrick Stewart habría confirmado su participación en Doctor Strange 2)



Residente aseguró que él no era un "esclavito más de la industria", como sí lo es el otro cantante.



Mientras, los mensajes de sus segudiores lo motivan a que lance ya la canción. Desde que sea "el día de mi cumpleaños", como puso una de sus fanáticas, hasta "tírala completa para que llore con ganas”.