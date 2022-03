La polémica entre Residente y J Balvin no se detiene después de que este le dedicara una ‘tiradera’ junto con el productor Bizarrap.



En un tema de más de 8 minutos, Residente arremetió contra J Balvin y su música tras la polémica que ambos protagonizaron por las nominaciones a los premios Grammy del 2021.

En la canción, Residente aseguró que Balvin es un “bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón”.



“Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida” y “Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan”, fueron solo algunas de las frases que le dedicó al colombiano.

Pero la polémica ha seguido con las declaraciones que ha dado el puertorriqueño tras lanzar la canción.



(Lea también: Residente ataca a J Balvin en su nueva canción: ‘Es un bobolón’)



En una entrevista para el canal de YouTube ‘MoluscoTV’, Residente calificó a Balvin como una persona sin talento. Además, respondió a quienes dijeron que le dedicó la ‘tiradera’ solo porque le tiene envidia.

Si yo tuviese envidia de alguien sería de Benito (Bad Bunny). Pero no por alguien como Balvin FACEBOOK

TWITTER

“¿Envidia? Si yo tuviese envidia de alguien sería de Benito (Bad Bunny). No va a pasar porque es mi pana, pero lo que él hace está bien cabrón. Pero no por alguien como Balvin, que es un charro, charrisimo. No tiene talento, no escribe”, afirmó en la entrevista.



Residente reiteró que Balvin solo “tiene el talento de hacerle creer a la gente que tiene talento, pero no. Solo tiene talento para el negocio”.



El puertorriqueño fue mucho más allá y aseguró que Balvin siente envidia por Bad Bunny y no se siente contento por sus triunfos en la industria de la música.



“Él no me debe nada (Bad Bunny). Yo me siento contento viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar. No está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”, comentó en diálogo con ‘MoluscoTV’.



(Además: ‘¡J Balvin, no entres a YouTube!': los memes que dejó ataque de Residente)

(Si nos lee desde la app, vea este video aquí).

Sobre 'la tiradera'

En la entrevista, el artista comentó que no tenía planeado que el tema saliera de esa forma, pero que pasaron otras cosas con J Balvin que llevaron a que se desahogara con la música.



“Si yo voy a hacer un tema, me tiene que estar afectando algo en ese momento para hacerlo. Para hacer una tiradera tengo que tener una molestia genuina, no porque me va a ayudar en los views. En ese momento acababa de pasar lo del hot dog y toda esa vaina”, contó.



(Puede leer: Alejandro Sanz y más famosos hablan de la pelea entre J Balvin y Residente)



“El tema lo escribí hace tiempo con la molestia que tenía en ese momento. No quería hacer el tema de esa manera, pero siguieron ocurriendo cosas y dije que tenía que sacar la cara por el arte en ese momento”, agregó.



Residente afirmó que su molestia surgió cuando Balvin llamó a un boicot contra los Grammy cuando se iba a adelantar un homenaje contra Rubén Blades aprovechando su influencia en la industria musical.

No quería hacer el tema de esa manera, pero siguieron ocurriendo cosas y dije que tenía que sacar la cara por el arte FACEBOOK

TWITTER

“Tienes un chamaco que tú sabes que no hace arte, que sabes que no escribe, que sabes que no es creativo, que todo es pagando. Lo sabes, porque lo tienes claro, pero a la misma vez se lo restriega a la gente (...) Este cabrón que está gozando del dinero, del talento de otros escritores, se mete a este espacio (los Grammys) y se mete a boicotear una premiación que pa' colmo se la dedican a Rubén Blades”, afirmó.



El artista también lanzó otra crítica a Balvin por no tolerar las comunes ‘tiraderas’ en el género urbano.



(Siga leyendo: ‘Si J Balvin no contestó, te contesto yo’: La Liendra le canta a Residente)



“Todo eso por una tiradera. Tú estás en el género urbano. Si pasa tienes que aguantarlo, o cámbiate de género musical. No digas que eres urbano y te pongas dientes de oro y pongas foto con el hot dog y luego estés ca(...) porque te tiro”, concluyó.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

¿Por qué Residente y J Balvin están peleados?: todo sobre el conflicto

La historia del amable e invencible marinero en quien se inspiró 'Popeye'

Yanfry está de nuevo en casa y con un mejor estado de salud