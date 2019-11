Así es estar en la piel y en la mente de un esquizofrénico

"Me llamo Saturnino Freixa Santcliment. Siempre he pensado que mi nombre me ha pedido una vida extravagante, oxigenada por el dinero y ávida de reconocimiento”. Así se presenta el protagonista y narrador de Una persona perfecta, la nueva novela del escritor español Jaime Arracó Montoliu.



Arracó decidió explorar varios temas que despertaron su interés desde la escritura de Los años queman, su primer libro: la posición social, la vida de familia, la escritura, el viaje, la mente con sus quiebres y pliegues son algunos de los ejes de esta historia.

Saturnino tiene 18 años, y le diagnosticaron esquizofrenia. “El problema –dice el protagonista en un momento dado de la narración– es que yo era una persona que caminaba, separada de otra que respiraba, de otras dos que miraban: una que veía y otra que dibujaba encima de lo que la otra veía. También había otras dos que oían, una la realidad y otra lo que no estaba en la realidad”.La vida del protagonista ha sido un caos desde niño, pero ahora tiene que lidiar con una enfermedad mental que lo fragmenta.

Arracó explora, entre otros temas, la posición social, la vida de familia, la escritura, el viaje, la mente con sus quiebres y pliegues son algunos de los ejes de esta historia. FACEBOOK

TWITTER

Para lograr recrear la voz de un joven esquizofrénico, Arracó tuvo que hablar con psiquiatras que le dieran claves de cómo funcionaba ese trastorno en la vida de una persona que lo padece.



Toda la novela (a excepción de un capítulo que está narrado en tercera persona) está contada a través del flujo de pensamiento con monólogos, anotaciones y los diarios de este personaje inocente y atormentado. El autor, entonces, se vio en la dificultad de sostener un balance: que el lector pudiera percibir el desorden de la mente, pero que a la vez entendiera con facilidad la historia.



“Ser esquizofrénico no es ser el jorobado de Notre-Dame, es una enfermedad muy normal”, dice el autor catalán, que vive en Bogotá hace 12 años.

El libro es editado por Seix Barral. Foto: Archivo particular

Saturnino Freixa tiene el reto de encajar en la sociedad sin sentirse parte de ella. Intenta sobrellevar su vida con tratamientos psiquiátricos, pastillas y retiros. Sin embargo, como bien lo dice Arracó, para él no hay redención.



Y, como si fuera poco, Freixa tiene la presión de responder a las expectativas de su familia. Su padre es un millonario con una concepción nociva del amor, el éxito, la posición social y la masculinidad. Es un personaje impositivo y agresivo que tampoco tiene mucha idea de cómo llevar las riendas de su vida y de su familia. Le dice a Saturnino que es un imbécil, que no va a lograr nada en la vida; no lo deja hablar ni pensar y lo obliga a aprender las cosas que él considera importantes.



“Lo normal es que yo hago un esqueleto y le voy poniendo los músculos y la carne y voy haciendo todo el trabajo de construirle el cuerpo. Me gusta trabajar así”, anota el autor.

El problema es que yo era una persona que caminaba, separada de otra que respiraba, de otras dos que miraban", dice el protagonista. FACEBOOK

TWITTER

Y agrega: “Si quería retratar la relación tensa entre un padre y un hijo, tenía que observar a muchos padres e hijos. Un escritor es un observador de la realidad. Mantengo los ojos muy abiertos”.



En Una persona perfecta, la narración del protagonista meterá a quien la lea en una vida desconocida con gran destreza y naturalidad. O quizás alguien se sienta identificado con Saturnino cuando dice: “Soy un enfermo en vuestro mundo y una persona perfecta en el mío”.

MATEO ARIAS ORTIZ*

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO