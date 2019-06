Madonna reinventa su sonido en medio de rarezas

El escaso éxito del tema 'Medellín', primera canción que se conoció del álbum 'Madame X' y en la que participó el cantante colombiano de reguetón Maluma, no fue un buen adelanto para el primer disco que Madonna lanzó desde la publicación de 'Rebel Heart', en 2015.

Mientras que para Maluma fue la catapulta a las grandes ligas de la música, las altas expectativas y la poca aceptación de este sencillo llevaron a que el público dijera que Madonna estaba desesperada por llamar la atención de los jóvenes en un intento por seguir siendo relevante en la agreste industria musical.

Lejos de ello, con el lanzamiento del disco completo el 14 de junio, Madonna demostró por qué sigue siendo la reina del pop y que, como dijo el periodista Juan Sanguino en una publicación de la revista 'Vanity Fair', “en la religión del pop, ella es el padre, el hijo, el espíritu santo, la virgen, María Magdalena y Judas”.

Pese a que se sabe que a lo largo de su carrera a Madonna le ha importado bastante mantenerse vigente, los críticos musicales han hablado: ella ya no se fija en esto y el resultado es un disco bastante apasionado y arriesgado que no está bajo la sombra del qué dirán o de los listados musicales.



“No es un álbum que vayas a escuchar en la radio, y eso es lo que hace a 'Madame X' el mejor disco de Madonna desde 'Confessions on a Dance Floor'. Ella se está confesando otra vez, pero en esta ocasión no está interesada en editarse a sí misma para el consumo masivo”, escribió Jeremy Helligar, de 'Variety'.



Para otros medios estadounidenses, como 'Pitchfork' y 'Rolling Stone', el nuevo álbum de la diva pop va y viene entre jugar a lo seguro y entre lo que es raro, confuso y retorcido. “Madonna se sumerge en una mezcla de estilos latinos, apta solo para los fanáticos de su era más loca (...) Cada canción de 'Madame X' se desborda con experimentos que ninguna otra estrella pop en el mundo tendría la audacia de intentar”, sentenció Rob Sheffield, de 'Rolling Stone'.

El origen de 'Madame X'

Lo anterior concuerda con la idea detrás del nombre Madame X, apodo que Madonna recibió cuando tenía 19 años por parte de Martha Graham, su profesora de baile, y que, según la cantante de 60 años, se refiere a una espía –que lleva un parche en un ojo– que viaja por el mundo, cambia su identidad y nunca es la misma.

Entre esas identidades tan cambiantes, Madame X se vuelve latina, y no solo en 'Medellín', pues presenta otra colaboración con Maluma ('Bitch I’m loca') y otra con la brasileña Anitta ('Faz Gostoso'), quien logró darse a conocer en Latinoamérica gracias a artistas como J Balvin y el mismísimo Maluma.

“En un giro inesperado de guion, su álbum número 14 es una chifladura maravillosa sin ninguna línea argumental reconocible. Casi nada de lo que hay aquí debería funcionar y casi todo lo hace. En vez de agarrar una idea, como tantas veces hiciera en el pasado, ya fuera para reivindicarse, rejuvenecerse, politizarse o apropiarse de la penúltima moda, en 'Madame X', la autora de 'Like a Prayer' se dedica a decir que sí a cualquier cosa que pasa por su cabeza, por la calle, por el mundo, por Instagram, por Lisboa, por Cabo Verde, por Jamaica, por Colombia...”, escribió el diario 'El País' de España.



Y es que la reina del pop buscó inspiración en muchos lugares, partiendo de Lisboa (Portugal), ciudad a la que llegó en 2017 porque su hijo quería perseguir la carrera de futbolista profesional. Allí, en medio del aburrimiento, tuvo un encuentro con tascas de fado y se aproximó a la música portuguesa, tal como lo demuestran canciones como 'Batuka' (junto al colectivo afroportugués Orquestra de Batukadeiras).

No todo es color de rosa para Madonna, pues en medio de esa rareza musical que creó y con la que se reinventó, algunas letras y canciones no logran convencer del todo: es el caso de 'I Rise' (dicen que hay exceso de autotune), 'Extreme Occident' y 'I Don’t Search I Find'.

Pese a ello, los fanáticos le perdonan todo, pues saben que ella es una mortal como cualquier otro y están acostumbrados a su experimentación y a su envolvente transformación álbum tras álbum. Como le dijo a 'El Mundo' en medio de una entrevista que se llevó a cabo en Londres: “Soy un ser humano buscando la verdad, buscando respuestas, una persona curiosa que busca su lugar en el mundo. Lo que no soy es una persona que tiene todas las respuestas, una persona que es perfecta, una persona que siempre toma las decisiones correctas, una persona que lo sabe todo. Yo no soy esas cosas”.

Así que, sea en clave de reguetón, disco, fado o cualquier otro que sea el género con el que Madonna se case temporalmente, está claro que es y seguirá siendo la reina del pop, pues, como han sentenciado los críticos y periodistas musicales alrededor del mundo, siempre ha sabido encontrar el camino para reinventarse y seguir deleitando a su público con otras versiones de ella misma, como lo refleja la fascinante y misteriosa Madame X.



