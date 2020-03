J Balvin multicolor: su nuevo y variado álbum que muestra sus facetas

Cuando faltaba una semana para el estreno de Colores, el paisa J Balvin preguntó a través de sus redes sociales si sería buena idea presentar el disco o si era mejor aplazarlo, pues no estaba seguro si la gente, en medio del coronavirus, tenía ánimo para recibirlo.

Finalmente, se decidió y el 20 de marzo sacó su quinto disco, que venía anunciando desde noviembre de 2019 y ya está disponible en las plataformas. Incluye 10 canciones, cada una titulada con el nombre de un color.



Las tres primeras canciones de Colores se titulan Amarillo, Azul y Rojo. Disponerlas en ese orden específico habla de lo que el colombiano intenta lograr con su propuesta en el mundo.

El guiño a los colores de la bandera tiene que ver con el orgullo que siente por su nacionalidad. Es un embajador del idioma español y de la cultura latina. Incluso, el estribillo de Blanco, el primer sencillo del disco, dice: "For real / made in Medellín”.



Y así se ha abierto un lugar en el mainstream del pop en el mundo. En uno de sus conciertos en Europa en su ‘Arcoiris Tour’, con la que recorrió 62 ciudades de cuatro continentes, una fanática le enseñaba un cartel que decía: “J Balvin, estoy aprendiendo español para poder cantar tus canciones”. Ese gesto es indicador de lo que ha conseguido al defender su identidad.

Hoy su popularidad es innegable. Blanco llegó a la primera posición de la lista de Billboard Latin Airplay. Lograr eso le significó batir un récord: ser el artista urbano que ha llegado al número uno de esa lista más veces.



El mismo Barak Obama ha comentando en más de una ocasión que se considera fanático de Balvin y durante dos años seguidos ha incluido sus canciones en su top personal que publica en Twitter.



Colores es un álbum en el sentido más amplio de la palabra, pues es un catálogo con páginas de diferentes tonos que incluso se muestran en un libro al principio de cada videoclip. Se ve como un folleto de pinturas. Y es que el mismo Balvin explica que cada color representa "una vibra diferente" que se relaciona, a su vez, con una propuesta artística que no solo se queda en lo musical.



De los diez colores, Balvin adelantó otros dos antes de lanzar el disco: Morado y Rojo. Cada canción tiene un concepto diferente. El proyecto es una muestra de las facetas que tiene, nutridas de las herencias de varios géneros.

Blanco tiene una pista más menos sencilla, un sample de hip hop con pocos instrumentos: un bajo fuerte que dicta la melodía y una percusión que marca el ritmo. No hay fraseos de rap muy veloces ni cambios radicales en los tonos de la voz.



El segundo sencillo, Morado, es mucho más festivo. Sus sonidos y su letra tienen mucho que ver con el reguetón que se baila en la discoteca. El teclado, los coros, los efectos de la pista y su velocidad la hacen una canción muy movida.

La propuesta de Rojo es completamente diferente y se acerca mucho más al pop, aunque no abandona los sonidos urbanos y el beat de reguetón. La letra es romántica y los coros son melódicos y con notas altas. El videoclip, además, cuenta una historia de película.

Lo que hace el artista en Amarillo es una tendencia que cada vez es más frecuente en la música urbana: los reencauches. El sample sobre el que J Balvin monta Amarillo es la canción Angela (1999), del colectivo francés Saïan Supa Crew. El sonido que le aporta la base de la canción de los 90 es de reggae y dance hall, con trompetas y percusiones de ritmos jamaiquinos y africanos.



No es en el único sencillo en el que hace referencias a otras canciones o incluye fragmentos, pues al final de Arcoíris, en la que también canta el nigeriano Mr. Eazi, suenan los acordes y las primeras estrofas de Chan Chan, del cubano Compay Segundo.



Balvin ya había hecho otros reencauches en el pasado, con La rebelión, de Joe Arroyo; con It Wasn’t Me, de Shaggy, y con Rhythm of the Night, de Corona. El video musical de Amarillo muestra escenarios de la calle y de la selva con bailarines, objetos y vestuarios exóticos.



Mr. Eazi, junto con el paisa Sky, produjeron todas las pistas del disco. Sky también interviene con su voz, por primera vez, en la canción Verde.

Esta es la portada del disco, diseñada por el artista japonés Takashi Murakami. Foto: Cortesía Universal Music

Azul, Rosa, Gris y Negro combinan el dembow clásico del reguetón de la primera década del siglo, de Tego Calderón y Daddy Yankee. También mezlcan sonidos de dance hall.



Muchas tienen fraseos e instrumentales parecidos a los del concepto de Oasis, el disco anterior de Balvin, que hizo con el puertorriqueño Bad Bunny y en el que también participaron estos dos productores.



La propuesta visual del álbum es potente y consistente con el concepto. Cada videoclip se construye con la paleta de su color correspondiente. Los vestuarios, las escenografías, el maquillaje y la iluminación se pintan con el tono que le dé nombre a cada composición.



También hay ilustraciones que acompañan a cada sencillo: un fondo con un color plano y una flor que sonríe y mira con ojos en forma de trueno en el centro del cuadro. La dirección creativa de toda esta propuesta visual estuvo a cargo del artista japonés Takashi Murakami



Mateo Arias Ortiz – EL TIEMPO

@mateoariasortiz