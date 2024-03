Rentar; comas elíptica, separativa y adversativa; tildes diacríticas; canción

Pregunta la lectora Alicia Pardo: ¿Es correcto el uso de la palabra renta en este titular: “El 97 % de los migrantes en Bogotá vive en renta y muchos, hacinados”?

Respuesta: Aunque el verbo rentar tiene como único significado ‘dar o rendir renta’, “el CDT me renta 13 % anual”, en el Diccionario de la lengua española, DLE, 23.7, el sustantivo renta, por el que usted me pregunta, sí tiene como segundo significado ‘aquello que paga en dinero un arrendatario’ y da como sinónimos de renta las palabras alquiler, arrendamiento y arriendo.

Por su parte, el Diccionario de americanismos, DA, 2010, agrega a ese verbo el siguiente significado: ‘alquilar, dar o tomar algo en arriendo’. Este uso nació en México, del inglés rent-a-car, y está extendiéndose a Guatemala, Honduras, España, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Chile, Costa Rica, y ya empieza a verse en Colombia.

En cuanto a la puntuación, hay una coma elíptica, o sea, una coma que reemplaza el verbo, en este caso, ‘viven’ (“muchos, hacinados”), lo que equivale a que se hubiera escrito “muchos viven hacinados”. Esa coma es correcta. Sin embargo, falta otra, la coma separativa que debe ir antes de la y (“El 97 % de los migrantes en Bogotá vive en renta, y muchos, hacinados”), porque se trata de dos frases distintas cada una con su sujeto, su verbo y su complemento, y no de una enumeración, tipo “arroz, carne, papa y maduro”, que no admite la coma donde va la y.

La ausencia de esa coma hace que el lector crea que lo que sigue forma parte de una enumeración de la primera frase, como sería “vive en renta y en leasing” o “vive en renta y endeudado”, y no que se va a introducir otra frase completa.

Sé y quién

Pregunta de la lectora Cecilia Martínez: ¿Cómo se tildan las palabras de la frase que según entiendo dijo García Márquez cuando estaba perdiendo la memoria: “Yo no se quien eres pero se que te quiero”?

Respuesta: Se escribe “Yo no sé quién eres, pero sé que te quiero”. Tiene tres tildes diacríticas, las del verbo sé, tónico, que lleva tilde para que no se confunda con el pronombre se, átono (“se fue para Tunja”), y la de quién que en este caso es interrogativo y tónico (“quién eres”), para que no se confunda con el relativo y átono quien (“¿Eres tú quien me llamó ayer?”). Además, lleva la coma adversativa, que debe ir antes de “pero” (“Vino hace poco, pero no se quedó”).

Canción

Preguntan estudiantes del Colegio Champagnat: ¿De dónde viene la palabra “canción”?

Encantamiento es lo que logra una canción.

Respuesta: Viene del latín cantio, que significa ‘canto’, sustantivo relacionado con el verbo encantar, que significa en el lenguaje habitual ‘gustar en gran medida’, “me encantó la nueva canción de Karol G.”. Ahora, la etimología es bien interesante, pues encantar tiene relación con los sustantivos encantamento, que usaba Cervantes, y encantamiento, más moderno. Y el encantamiento es lo que logra una canción. Piensen en una serenata, que son cinco canciones, y que tiene como finalidad encantar a la novia o a la esposa. Y encantar es ‘someter a poderes mágicos’, ‘embrujar’, ‘seducir’. Más no se le puede pedir a una canción. ¡A cantar, muchachos!

