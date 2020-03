'René' y otras canciones en las que los artistas desnudan su vida

Archivo EL TIEMPO

'Cleanin’ Out My Closet', de Eminem



Este es solo un ejemplo de varias canciones en las que el rapero estadounidense incluye pasajes específicos de su vida. En Mockbird, por ejemplo, habla de su relación con su esposa y de la vida que le quiere dar a sus hijos. Pero Cleanin’ Out My Closet, de 2002, es una declaración sobre su infancia y se la canta a su madre. El tema de la autobiografía está presente en la carrera artística de Eminem de otras formas, por ejemplo, la película 8 Mile, que habla de sus inicios en el mundo del rap.