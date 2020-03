‘René’, la cara más íntima de Residente

Hacer una retrospectiva propia, la más íntima y personal que hasta entonces ha realizado el exponente urbano René Pérez, fue lo que dio paso a la última composición musical del artista, la cual él mismo declaró “el tema más importante de mi vida” y que llegó a ser la tendencia número uno de YouTube en el mundo.

El sencillo ‘René’ y su video ya tiene las 35 millones de visualizaciones en esa plataforma, luego de ser lanzado el pasado 27 de febrero. Además, se volvió tendencia en las principales redes sociales y el tema de conversación de millones. Muchos explican ese éxito por la carga emotiva y muy humana de la canción, pues la letra resulta ser una revelación absoluta de lo que hay tras Residente.



La ‘voz de Latinoamérica’ se muestra tal cual es, desde la simpleza del entorno en que creció, en Trujillo Alto, hasta cómo tuvo que regresar a sus raíces y su barrio para reencontrarse y volver a ser René. Según afirmó a ‘El Nuevo Día’ y según lo expresa en la canción, el artista llegó a perder su norte.



Fue en México, hace más de dos años, previo a una presentación artística, que el rapero experimentó un fuerte episodio emocional que lo impulsó a escribir el tema. Hoy, Residente no puede expresar qué realmente le sucedió física y mentalmente en aquel momento.



En su psiquis solo deseaba no ser quién era, no estar dónde estaba y no saber de nadie. Estaba paralizado. Asegura que no puede definir si estuvo inmerso en un estado depresivo, aunque lo afirma en la letra de la canción.



“Fue un día que me sentía muy mal y no quería estar en el lugar que estaba. No quería estar ahí, y tenía que tocar porque estaba en México, y me sentía muy mal y no sé por qué. Son de esas cosas que uno no puede controlar. De esos sentimientos que vienen de momento. Siempre había sido fuerte en muchos momentos, como cuando mataron a mi mejor amigo (Christopher), fui yo el que hablé y siempre he agarrado diferentes situaciones y me las echo en la espalda y sigo caminando. Pero nunca había sentido ese sentimiento que me estaba pasando y que me iba a detener”, confesó el intérprete vía telefónica en una breve entrevista.

De momento, me empecé a asustar y no quería salir al escenario… no sé cómo explicarlo. Me presenté. Al otro día de eso escribí el verso del tema y lo saqué para fuera. Llamé a mi mamá y hablé con ella FACEBOOK

TWITTER

El exrapero narró que pensaba que los sentimientos que le atormentaban no le permitirían salir al escenario ni seguir su trayecto.



“De momento, me empecé a asustar y no quería salir al escenario… no sé cómo explicarlo. Me presenté. Al otro día de eso escribí el verso del tema y lo saqué para fuera. Llamé a mi mamá y hablé con ella, porque estaban pasando muchas cosas a la vez y logré ajustarme a la situación”, aseguró el artista que produjo y dirigió el nuevo video que concentra sus vivencias en una narrativa unipersonal de lo que es y ha sido su vida, más allá de la industria musical.



Por esto, el cantante precisó que se trata del tema y video más íntimo y personal que ha hecho en su exitosa carrera como integrante de Calle 13 y solista.



“Había hecho temas súper honestos y que me hacen sentir que conecto demasiado con la letra, pero este tema a nivel personal es el único que ha narrado lo que soy y cómo me siento”, mencionó el artista sobre el proyecto.



El tema inicia con la admisión de su condición de déficit de atención expresado por primera vez en la voz cantada de su madre Flor Joglar. La presencia de su madre, actriz que perteneció a la compañía de Teatro del 60, ha sido fundamental en la vida del rapero y así lo expone en el tema.



Residente relata en la canción cómo encontró en el rap un desahogo de sentimientos, luego de vivir una adolescencia intensa, y quizás poco comprendida, en la que vio morir a su mejor amigo Christopher y luchó con los estigmas que enfrentan aquellas personas que tienen otras formas de aprender y atender ciertos temas. Comparte, además, de qué manera enfrenta los absurdos y los vacíos de la fama, las vicisitudes de la industria musical, sus luchas sociales en defensa de sus ideales políticos, hasta mostrar por primera vez el rostro de la persona más importante de su vida: su hijo Milo Pérez Fandiño.

Había hecho temas súper honestos y que me hacen sentir que conecto demasiado con la letra, pero este tema a nivel personal es el único que narra lo que soy FACEBOOK

TWITTER

Precisamente, una de las partes más emotivas del video es cuando el vocalista se desdobla y se rinde ante la mirada y presencia de su hijo en el parque de pelota en Trujillo Alto, en el que Pérez labraba el sueño frustrado de convertirse en estrella del béisbol. Lo abraza y luego caminan juntos de la mano exhibiendo el número 21 en sus camisas en representación del jugador insignia de Puerto Rico, Roberto Clemente.



Pérez quiso integrar a su hijo y le explicó directamente que era un proyecto muy importante para él, y su exesposa, la argentina Soledad Fandiño, madre del menor, estuvo de acuerdo.



De hecho, en el video Fandiño aparece en una de las múltiples fotografías de las personas que han impactado la vida del vocalista a nivel personal. Se exhiben fotos, además, de su abuela, su madre, su papá y su padrastro –a quien hace referencia en el tema–, sus hermanos y hermanastros, así como sus exparejas.



Más adelante René confesó a la BBC que fue el apoyo de su familia lo que le ayudó a salir adelante tras ese evento traumático que marcó su vida y tranquilizó a sus fanáticos sobre su actual estado mental.



“El año pasado tuve un tiempo que me vino bien, poder detenerme y tener tiempo no solo para hacer el disco sino para pensar, para conectarme con esas cosas que había escrito y que extrañaba. Fue un tiempo casi terapéutico”, dijo a la BBC.



DAMARIS HERNÁNDEZ MERCADO

EL NUEVO DÍA (Puerto Rico)

GDA