En una memorable crónica titulada 'Un kilo de canabis y una entrevista delirante: cuando Bob Marley aterrizó en la Ibiza de la Transición', la revista 'Icon', de el diario 'El País' de España, rememora uno de los momentos más memorables del famoso ícono musical del reggae.



La historia se publica con motivo del aniversario número 50 de ‘Catch A Fire’, el disco que hizo famoso al 'rey del reggae', en abril de 1973.

"Cuando se publicó 'Catch A Fire', en abril de 1973, Bob Marley (1945-1981) ya llevaba diez años de trayectoria y grabaciones aunque todas ellas acreditadas a su banda, The Wailers (Peter Tosh y Neville, Bunny Wailer, Livingstone)", recuerda el medio español.



Agrega que este disco fue el primer álbum que Marley grabó de modo profesional en un estudio.



En España ocurría la transición de la dictadura de Franco y eran pocos los referentes que se tenían de la importancia de Marley hasta su concierto el 28 de junio de 1978 en la Plaza de Toros de Ibiza.



"La actuación balear fue iniciativa de un grupo de promotores británicos ubicados en la isla, que pagaron una suma considerable para que el jamaicano iniciase allí la gira europea de su álbum Kaya. También cumplieron fielmente los requerimientos del artista: un kilo de ganja (cannabis) jamaicana, otro de miel del mismo país y diez kilos de pescado blanco. Las entradas costaron mil pesetas de la época (caras, entonces, para los estándares del español medio), y el coso no se llenó, aún a pesar de que gran parte del público entró sin pagar", relata en un aparte David Saavedra, de la revista 'Icon'.



Quizás, uno de los momentos más memorables de este viaje de Marley fue la rueda de prensa que dio a la prensa española. Entre ellos, estaban los periodistas musicales Ángel Casas y Carlos Tena, quien tuvo oportunidad de hablar con el músico jamaicano.



“Tal vez fue el ganja, tal vez el nerviosismo de hallarnos ante una estrella del calibre de Bob, quizás el inglés con sabor a patois del autor de 'No Woman, No Cry', o el nuestro de andar por casa, el caso es que no nos entendimos en absoluto y aquello se convirtió en un diálogo de besugos, entre una pantomima a lo Tip y Coll o un monólogo de Pedro Reyes”, rememoraba Carlos Tena en su blog personal.



La revista del rotativo madrileño anota que años más tarde, en 1980, Marley regresó a presentarse en Barcelona. "Once meses después de su paso por Barcelona, el jamaicano fallecía por un melanoma en el pie que se había negado a tratar. Tenía 36 años", cierra.



