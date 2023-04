El vocalista de Reik Jesús (Chuy) Navarro se ganó el corazón de la mitad de los colombianos con su papel como jurado de La Voz Kids Colombia 2021. La otra mitad ya lo tenía con sus cientos de fanáticos de la banda que tras 20 años de carrera no dejan de cantar los ya clásicos ‘Yo quisiera’, ‘Noviembre sin ti’ o ‘Niña’.

Reik fue reconocido por Spotify en 2020 como la banda mexicana más escuchada alrededor del mundo. Chuy, Julio Ramírez y ‘Bibi’ empezaron a grabar juntos desde que tenían 16 años. En 2005, el lanzamiento de su disco debut homónimo ‘Reik’ los puso inmediatamente en el estrellato de la industria musical. Diez años después, incursionaron en el movimiento urbano con colaboraciones junto a Maluma, María Becerra, Wisin y más. Han recibido un Latin Billboard Music Award, cuatro premios MTV Latinoamérica y un Grammy Latino, entre otros.



“Éramos unos mocosos y nos hemos hecho adultos juntos. Ahora, casi 20 años después, somos más amigos que nunca y más compañeros. Como vocalista hay quien te dice, ‘tu deberías aceptar un disco de solista’, pero la verdad soy tan feliz del proceso del equipo que no tengo prisa ni ansiedad por dejar esta plataforma”, señaló Navarro en entrevista con EL TIEMPO. “Estoy emocionadísimo y agradecidísimo”. La última presentación de Reik en Colombia fue en el ‘Venezuela Live Aid’ en 2019.

Sebastián Yatra comparte escenario con Reik, en la canción que interpretan juntos titulada 'Un año'. Foto: Sebastián Yatra comparte escenario con Reik, en la canción que interpretan juntos titulada 'Un año'.

A través de la pantalla, se puede ver una obra del artista mexicano Gerardo Ruiz, quien recomienda mucho. Desde su casa en México, habló sobre la gira de la banda ‘ENCAMBIO’ y sus aspiraciones personales. Reik se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 20 de abril y en Medellín en el Centro de Espectáculos La Macarena el 21 de abril.

Estuvo una temporada inmerso en nuestro país mientras grababa La Voz. ¿Cuáles son sus mayores anécdotas de esa experiencia?



Toda mi experiencia fue maravillosa, la neta. Mucho trabajo, pero el ambiente era increíble. Desde el equipo, la gente encargada, hasta Andres cepeda que se portó como un rey con nosotros, nos recibió en su casa varias veces, nos llevó a comer a sus lugares favoritos. Comí muy bien, siete u ocho restaurantes que me encantaron de la capital, obviamente mucha bandeja paisa, mucho ajiaco, la neta super rico pero también en lugares de comida internacional. Hay una propuesta importante de gastronomía. También estuvimos en Cartagena para el cumpleaños de mi madre, vino toda mi familia, yo estaba en plenas grabaciones pero pudimos irnos un fin de semana largo a Cartagena. Laura Tobon estuvo allí con su esposo. Así como son divinos en la televisión, son el doble o triple en persona y estuvieron encargados de nosotros con cosas que de pronto uno como turista no está tan enterado. En general toda esta experiencia de vivir Colombia pero particularmente Bogotá fue emocionante y gratificante.

Reik no cantaba en los escenarios colombianos desde 2019. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir en esta gira de regreso con su nombre ‘ENCAMBIO’?



Este nombre sale del momento en que empezamos a hacer música urbana. Era la primera vez que tocábamos música urbana, colaboraciones, cosas que no habíamos hecho antes. Si bien es cierto que fue una experiencia súper exitosa, fue controversial para nuestros fans originales. Muchos decían que estábamos dejando de hacer una cosa para hacer otra, pero nosotros nunca la hemos visto así, hemos tratado de ser una banda que esté en constante evolución, de ver como seguir emocionada y emocionante. El movimiento urbano nos dio la oportunidad de hacer eso, hacer música con gente que tiene diferentes procesos estilos, maneras de escribir, de crear, de grabar. Fue una experiencia de muchísimo aprendizaje pero también queríamos transmitirle a nuestro publico que no estábamos tratando de hacer una cosa con la otra, solo que estamos en constante ‘cambio’ y así como es el discurso de lo que te platico, así también es el show de la gira.



Tratamos de que sea un hilo bien conectado, hacer hincapié en que sí somos los mismos, la misma banda, los mismos tres, creadores, compositores, autores, cantantes, músicos, solo estamos experimentando. No es un show que esté enfocado en alguna etapa en específico sino que tratamos de cubrir todos los momentos en los que hemos hecho música, que ya son casi 20 años. A lo largo de los tres o casi cuatro años desde que nos atravesó la pandemia, hemos ido puliendo el show. El repertorio está súper sólido. El comentario más recibido de nuestro show, es que la gente dice “no sabía que me sabía tantas canciones de reik”. Es una cosa que nos encanta, y nos llena de orgullo y nostalgia.

La última presentación de Reik en Colombia fue en el ‘Venezuela Live Aid’ en 2019. Foto: Reik

A pesar de sus cercanías musicales con lo urbano, ¿cuál cree que es la esencia inicial de Reik y su apuesta por la balada pop?



Nuestra esencia es la búsqueda de la transformación. Y el pop, claro. Siempre tratamos de que nuestra música sea digerible para la mayoría de las personas. Nunca hemos sido una banda que está tratando de descubrir el hilo negro ni reinventar un género que no existe. Somos una banda que le gusta tener el oído pegado al suelo y entender qué es lo que está sucediendo en el panorama para luego hacer nuestra interpretación. Creo que así fueron nuestros inicios con la música en la balada pop. Cuando el mundo no estaba tan globalizado, escuchamos algunas influencias de Europa y Estados Unidos y las pusimos en nuestra música. Creo que esa fue la clave para nuestra entrada a la industria. Es lo mismo con el mundo de la música urbana: llegamos, escuchamos, entendímos los procesos, y buscamos nuestro lugar o sonido. Ahora tenemos un híbrido con música urbana pero sigue siendo muy pop, las letras siguen siendo muy digeribles, muy románticas y mi voz siempre sigue siendo muy melódica. No es que cambie mi manera de cantar, de alguna forma siempre mantuvimos una cierta identidad. Al final siempre somos los mismos tres desde chamacos que hacemos lo que hacemos. El reto siempre es estar tratando de adaptarse y aprender para poder ofrecerle a nuestro mismo público y nuevos públicos música nueva.

La mayoría de gente conoce las clásicas de Reik, pero ¿cuál es esa canción que está en su corazón y que no es muy conocida por su público?

Hay una canción que hicimos en nuestro tiempo de música urbana junto con Jhay Cortez y Haze. Se llama ‘Haz lo que quieras’. Tiene un video super artístico pero fue una canción que no tuvo toda la atención del mundo. Creo que fue porque era un poco diferente para el momento, no estaba de pronto tan pop, pero me fascina la canción, me parece rica, super cool y me encantaría que la escucharan más.

¿Hay algún artista colombiano con quien le gustaría hacer una colaboración aún?

La primera persona que tenemos en la lista de artistas colombianos con los que queremos colaborar es Karol G. Estoy obsesionado con Karol G, con lo que hace, con su música, su discurso, su look, ella me parece la reina de reinas. No hay nada aún sobre este hecho. Hemos hablado con ella y nos hemos mandado música pero no tenemos algo determinado, pero en definitiva sucederá más pronto que tarde.

Reik Foto: EFE

¿A qué se dedica hoy en día, además de sus proyectos con Reik?

Ahorita estamos completamente enfocados en proyectos de lo que va a ser el sonido de los próximos años, cómo vamos a sonar y qué vamos a hacer o cuáles serán nuestras próximas colaboraciones con artistas. Pero a nivel personal, estoy obsesionado con la idea de que el arte sea más accesible para públicos más grandes. El mundo del arte es un poquito restrictivo y todo el mundo piensa que hay que tener unos dinerales para poder participar y saber, cuando no es así, tenemos todos acceso a los museos, al conocimiento. La neta es bien emocionante poder aprender de esos mundos porque el arte son ventanas a estilos de vida, percepciones que no son las nuestras, y es una oportunidad para aprender de los mundos de otras personas y tener empatía con los demás. Además, trabajo con diferentes fundaciones de migrantes, latinos en EE.UU., niños que no tienen acceso a servicios de salud, cosas que todos los que tenemos algo de comer todos los días o un techo que nos cubra la cabeza deberíamos tener un ojo encima. Ahí estaremos dando lata para pedirles que nos ayuden a donar.

¿Con cuál de sus canciones le gustaría que lo recordaran en el futuro sus fanáticos?

La verdad prefiero que me recuerden como una persona que quiso dejar una huella para el bien, como una persona gentil y generosa. Preferiría que me recordaran así más que por mi música. Y por el arte.

