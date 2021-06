Reguetonero Wisin anuncia el nacimiento de su cuarto hijo

La revista Hola en su versión estadounidense dio a conocer este domingo que el reguetonero puertorriqueño Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, han anunciado que esperan su cuarto hijo.



"Es una noticia que estamos disfrutando cada día porque aún no lo creemos", expresó Wisin a la revista, la cual reveló detalles del embarazo en su cuenta de Instagram.



Ortiz, de acuerdo con la publicación, se encuentra en su cuarto mes de gestación, por lo que se espera que el bebé nazca en noviembre.



En la entrevista a la pareja, en la versión digital de la revista, hay un vídeo del momento en que se enteraron que será un niño. "Amo a mi bebé, amo a mis hijos, a mi esposa, son para mi una bendición, han sido llaves de mi madurez, así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables así que podemos disfrutar de este proceso", agregó Juan Luis Morera, nombre de pila de

Wisin.



