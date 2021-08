Esto nos contaron Tainy y Yandel que celebran su amistad con 'Dynasty'

Yandel tenía 28 años y era integrante del famoso dúo de reguetón Wisin & Yandel. Tainy, hoy considerado como uno de los productores más notables del género urbano, acababa de cumplir 16. Sus carreras se cruzaron en el icónico estudio de los Luny Tunes, los responsables del sonido del reguetón en la década del 2000.



A Yandel lo impresionó la actitud de Tainy: un adolescente talentoso y disciplinado con ideas innovadoras y muchas ganas de triunfar en esta industria. Así empezó esta historia, que dio sus primeros frutos en los exitazos radiales Pam pam, Noche de sexo y Sensación.

Por entonces, no se esperaba que el reguetón fuera más que un género caribeño con un público local, pero hoy, cuando cada uno ha evolucionado en su carrera, el reencuentro se da en un contexto en el que la música latina y urbana hace parte del nuevo pop mundial.



Después de 16 años de haberse conocido, los puertorriqueños Yandel y Tainy consolidan una amistad creativa y personal que celebran con el álbum Dynasty, que acaban de lanzar.



Deja vu fue el primer sencillo y Si te vas, al lado de Rauw Alejandro (quien por estos días ocupa puestos importantes en las listas internacionales y se perfila como la nueva estrella del R&B), es una de las dos colaboraciones incluidas. La otra es con el rapero guyanés-estadounidense SAINt JHN.

“Tainy es el mejor productor de la música latina. Está muy adelantado a su tiempo y siempre lleva los ritmos y los beats a otro nivel”, dice el uno. “Esto va más allá de trabajo, de una colaboración más; con Yandel somos dos hermanos, dos personas que se conocen hace mucho tiempo y que nos respetamos, estamos muy agradecidos por lo que cada uno ha podido hacer desde su carrera y queremos darle algo a la gente que pueda disfrutar”, dice el otro.



Desde Miami, donde se encuentran radicados, Llandel Veguilla Malavé (Yandel) y Marcos Efraín Masís (Tainy) conversaron sobre Dynasty y lo que viene en sus carreras.

La química es la clave de su trabajo y de su relación larga y duradera.



Tainy (T): Es algo bien importante, sobre todo si queremos tener algo a largo plazo, seguir trabajando juntos, haciendo música con la bendición de Dios y con el cariño del público. Creo que la tenemos y por eso nos decidimos a hacer este proyecto. Nosotros no vemos esto como trabajo, sino como un fluir entre amigos o hermanos que hacen lo que les apasiona. Y eso es lo que se transmite en la música cuando sale, que estamos gozando el proceso. Empezamos con Deja vu, que deja oír todo el cariño con el que hacemos esto.

El disco tiene un sabor a reguetón clásico.



Yandel (Y): Este disco tiene de todos los sabores, con cosas como del 2000, 2010, 2015, de ahora; son unos temas que se escuchan refrescantes, son de ese reguetón clásico, pero traído a lo actual con un sonido más fuerte, limpio. Dynasty es uno de los discos más importantes en los que hemos trabajado, con una vibra muy bonita; lo disfrutamos. Ni siquiera sentimos que estuviéramos trabajando. Yo espero que esa energía también la sienta el público, que tengan esa sensación de ‘wow, qué bien se pasa con este disco’.



Yo me lo he escuchado muchas veces, en viajes en mi carro de Orlando a Miami y de vuelta, y tiene ese algo que no cansa, lo disfrutas. Cada vez que suena una canción le analizas distintos detalles: la letra, el ritmo… Me encanta.

Tainy: usted es el productor del momento…



(T): Yo siento una alegría enorme, es lo único que puedo expresar. Es un honor que varios artistas piensen en mí, confíen en lo que yo hago y me den la oportunidad de explorar con ellos, como lo hizo Yandel la primera vez que trabajamos. Eso es algo que me ha llevado a donde estoy ahora, el querer hacer más, a crecer como productor, de no conformarme con un sonido que me identifique y luego repertirlo simplemente porque a la gente le gustó; al contrario, me impulsa a buscar cómo ser mejor, evolucionar. Si uno no tiene a los artistas indicados que te den esas oportunidades, pues todo esto no sucedería. Yo he tenido la bendición de juntarme con Yandel, J Balvin, Bad Bunny, Annuel, Ozuna, Rauw Alejandro y de poder seguir explorando desde mis inicios hasta ahora con esta nueva generación y seguir sacando música. Para mí es un orgullo poder seguir representando lo mío, eso es algo que no todo el mundo puede decir. De mi parte hay un enorme agradecimiento con los artistas y el público que escucha mi música. Sin duda, este es un momento crucial para mí y qué felicidad que coincida con la salida de este disco.

¿Fue muy complicado hacer el disco en medio de la pandemia?



(Y): Fue muy difícil, pero tenemos la bendición de poder seguir lanzando música, tenemos trabajo. Eso sí, extrañamos los shows; nos encantan los conciertos, los viajes, encontrarnos en lugares con 50.000 personas que cantan nuestros temas, eso es algo que el artista tiene en las venas y le hace falta. Ahora estamos regresando. Fue mucho tiempo en espera, la gente está con el hambre de hacer conciertos, de salir. Para nosotros es muy bueno. Así que vamos pa encima.

¿Cómo es su relación con Colombia?



(T): Estamos superagradecidos con la gente de Colombia, nos han apoyado desde el principio, desde que empezó el género hasta ahora. Qué bueno poder juntarnos como países y culturas y trabajar, poder crear esa hermandad. José Balvin es uno de mis hermanos, como Maluma, Karol... hay tanto talento, y aunque no seamos colombianos, nosotros nos sentimos orgullosos de sus triunfos, nos sentimos parte de ellos. En el género somos muy unidos, las colaboraciones nos han llevado hasta donde estamos hoy en día. Ahora estamos locos de ganas porque la gente disfrute este disco, seguir sacando música y crear momentos felices.

¿Cómo se mantienen en una industria que produce miles de sencillos cada semana?



(Y): Trabajando duro y respetando al público. Despertándote todos los días y pensando: ‘Qué voy a hacer mañana’, pensar cómo mejorar e innovar. Yo, que fui de los primeros de este movimiento, hoy me admiro hasta dónde hemos llegado con un género con el que no nos querían en ningún lado, no nos ponían en la radio, tampoco en la tele, teníamos que darle la vuelta todo el tiempo: que le bajes a las letras, que hagas cosas que suenen más comercial. Y mira lo que se ha construido. Este género ha sido un éxito hasta el sol de hoy. La pasión de Puerto Rico por el reguetón es algo que transmitimos al resto del mundo.



SOFÍA GÓMEZ G

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

