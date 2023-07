Aunque el reguetón empezó a sonar con fuerza en América Latina desde el 2005, un año antes Daddy Yankee lo puso en el circuito comercial con la canción 'Gasolina', que alcanzó los primeros lugares de popularidad.

Por esos días, un buen número de los representantes de las disqueras no le daban mucho tiempo de vida, pensaban que era un sonido pasajero, así como los puristas de la música.



Pero la equivocación fue general. Hoy, casi 20 años después el reguetón se tomó el mundo musical con Daddy Yankee a la cabeza y un número grande de exponentes que tiene los nombres de varios colombianos, entre ellos Karol G, Maluma y J Balvin.



Además de Yankee, de Puerto Rico hay nombres como Ivy Queen, Tego Calderón, Don Omar, Nicky Yam y Wisin y Yandel, entre otros, que nacieron en barrios populares y marginales.

Sin embargo, para Rodney Sebastián Clark Donalds, locutor y DJ panameño, el reguetón viene de este país centroamericano.



Conocido como El Chombo, afirma que “la base rítmica del reguetón que conocemos actualmente proviene del reggae en español panameño".



Según publica BBC, “ese género se hizo popular en Puerto Rico a principios de la década de los 90, cuando el intérprete de ‘Gasolina’ y los demás artistas experimentaban con el hip hop y el reguetón aún no tenía nombre”.

Maluma en la Met Gala 2023 Foto: AFP.



El medio agrega que “la historia del reggae en español, la de sus artífices y su contacto con la Isla del encanto, comienza décadas antes, con la construcción de la obra de infraestructura más importante de Centroamérica: el Canal de Panamá”.



A este espacio geográfico, que fue controlado por Estados Unidos entre 1903 y 1979, “llegaron 100.000 inmigrantes jamaiquinos y de otras islas del Caribe. En 1979, cuando el Canal y sus tierras pasaron a manos de Panamá, muchos de esos migrantes quedaron sin trabajo, por lo que tuvieron que desplazarse a otras áreas del territorio panameño”.

Y “en el barrio de Río Abajo, en Ciudad de Panamá, jóvenes de ascendencia caribeña que habían vivido en la zona del Canal comenzaron a traducir canciones del dancehall, un género musical jamaiquino que se originó a partir del reggae, al español y el patois, un dialecto de la isla caribeña proveniente del inglés y varias lenguas africanas”.



El Chombo dice que hay tres artistas que considera “trascendentales para lo que más tarde fue el reguetón: Leonardo Renato Audler (1961), Edgardo ‘El General’ Franco (1969) y Fernando ‘Nando Boom’ Browm (1970). La base rítmica del 85% del reguetón, para no decir 100%, porque hay excepciones, deriva de los patrones rítmicos del dancehall", sostiene.



Estos panameños decidieron grabar casetes y venderlos “a los conductores de los Diablos Rojos, autobuses de origen estadounidense que se convirtieron en un popular sistema de transporte privado en Panamá en los años 70. Eran conocidos porque sus conductores no tenían una ruta clara y manejaban de forma temeraria”. En sus buses llevaban equipos de sonido potentes y a todo volumen.



Su música se volvió famosa, porque era la que oían los usuarios de estos buses. Incluso, como en el vallenato, los conductores les pedían a los cantantes temas personalizados y los casetes también eran comprados por los pasajeros de los buses.



El resto es historia. Hoy, brillan con luz propia no solo cantantes sino compositores, productores y alrededor del reguetón hay toda una cultura que produce millones de dólares cada año.