Bandido, un término en desuso que se retoma en la política colombiana

Bandido o bandolero, un término en desuso que, aunque no es exclusivo de los límites geográficos colombianos, ha vuelto a tomar fuerza en los discursos de miembros del actual Gobierno para referirse a las disidencias de las Farc o miembros de la guerrilla Eln.



Hablamos de desuso porque la palabra tuvo su auge en los años 50 y 60, cuando la violencia bipartidista permeaba el contexto político nacional y marcaba un periodo conocido como la República Liberal, en el que, campesinos empezaron a agruparse con el objetivo de asaltar fincas, repartir botines a los más pobres y causar caos y enormes bajas a la fuerza pública.

"La característica principal de estos grupos era que no tenían un componente político definido, aunque se seguían identificando con sus partidos de origen, por lo que la violencia bipartidista no era el principal motivo de sus luchas", explicó a la Redacción APP Néstor Andrés Cardozo, historiador de la Universidad Nacional.



Así, el término bandolero podía aplicarse a todo aquel que estuviera al margen de la ley o por fuera de los intereses de los distintos miembros de los partidos políticos del país. Y a las agrupaciones de bandidos, se les llamaba cuadrillas de bandoleros.



Estos pequeños grupos, a mediados de los 60, durante la época del Frente Nacional, empezaron a disolverse para convertirse en lo que en esa época se conocía como reductos. "Es lo mismo que sucede hoy con la disolución de los grupos guerrilleros, solo que hoy en día, en lugar de reductos se les llama disidencias", añade Cardozo.

Un termino de uso despectivo

"La diferencia entre el uso del término en los 50/60 al día de hoy, es que actualmente los políticos colombianos lo usan para restarle importancia y estatus a dichos grupos, es decir, para no igualarlos políticamente", dice el experto.



Esta variación denota claramente cómo se ha dejado a un lado el uso de denominaciones como grupo subversivo o grupo armado, que son los términos que usualmente se empleaban para referirse a dichas facciones.



Sin embargo, también es de anotar que los bandoleros también eran llamados "chusmeros" por su origen popular (chusma), lo cual le agrega otro componente despectivo a su utilización.



Por ello, en entrevistas, alocuciones o discursos de distintos personajes, el señalamiento de bandidos a disidentes o miembros de las guerrillas, se está convirtiendo en el pan de cada día.



"No considero que sea algo que los políticos hagan de manera consciente, pero sí que es un término heredado de dicha época y que pertenece sobre todo a la clase política afín al conservadurismo político", menciona Cardozo.



Por ejemplo, el General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares se refirió el pasado 5 de febrero, en diálogo con la alianza 6AM+ de RED+ Noticias y Caracol Radio, a la desarticulación del grupo disidente encabezado por Édgar Mesías Salgado Aragón, alias Rodrigo Cadete. Navarro utilizó las siguientes palabras: “Este bandido es de una oscura y basta trayectoria. Llevaba unos cuarenta años delinquiendo, posteriormente se acoge al proceso de paz, pero en el 2017 sale del proceso para armar grupos armados en el sur-oriente en el país. Duramos muchos años detrás de este bandido en el bloque oriental”.

Otro ejemplo es el Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático, quien aseguró a Vanguardia que “El narcoterrorista Iván Márquez reaparece en video y dice cínicamente que fue un error dejar las armas, y que la captura del mafioso Santrich y la crisis en Venezuela son ataques de ‘la extrema derecha’. ¿Qué tal el descaro de este bandido?”.



Por último, un ejemplo que viene de más atrás es el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en los documentos secretos del informe Génesis, presentados a la Comisión de la Verdad en marzo de 2018, se refirió de la siguiente manera a las Farc:



"Cuando Angelino Garzón quiere reunirse con Uribe para presentarle el avance, no lo logra. El gobernador habría buscado otros canales: Así lo cuenta Alfonso Cano: "Uribe no lo recibió. Habló con Restrepo. Entonces buscó al senador Barragán (padre de uno de los diputados retenidos) quien a su vez se apoyó en Mario Uribe y en Claudia Blum, para conseguir la entrevista. Uribe no recibió a Angelino sino a Barragán y le dijo: no me hable de esos hp bandidos que mataron a mi papá y al papá de la senadora Blum. Yo estoy mamado de recibir y contactar gente: que Lula, que los suizos, que Chávez, que los mejicanos, estoy mamado de todo eso".

Un estudio enfocado en el bandolerismo

Por su parte Gonzalo Sánchez Gómez, exdirector del Centro de Memoria Histórica, escribió junto con su esposa, Donny Meertens, un trabajo denominado 'Bandoleros, gamonales y campesinos sobre la época de La Violencia', en el cual se presenta un estudio sobre el bandolerismo en esa época, finales de los años 50 y comienzos de los 60.



"Ellos hacen alusión también a que el término bandido o bandolerismo era usado para denominar a las bandas de delincuentes que hubo en Latinoamérica, y ponen el caso específico de los bandoleros que habían en Brasil, a principios del siglo 20", finaliza Cardozo.

Definición y etimología



Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española define bandido como como: Malhechor, delincuente; persona sin escrúpulos, que engaña o estafa; persona que roba en los despoblados, salteador de caminos o fugitivo de la justicia proclamado por bando.

Bandidos/bandoleros famosos y de película

Billy the Kid



William H. Bonney, más conocido como Billy the kid (Billi el niño), fue un vaquero estadounidense que se convirtió en un legendario bandido a pesar de haber vivido tan sólo 21 años. Cabe mencionar que se valió de otros seudónimos a lo largo de su corta carrera criminal, entre los que se encuentran Henry Antrim y Henry McCarty.



Jesse James



Jesse Woodson James, conocido como Jesse James, fue el integrante más famoso de los James-Younger, una banda de asaltantes que operó el Lejano Oeste a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Fue una auténtica leyenda sobre todo por haber sido asesinado por uno de sus compañeros, Robert Ford, de un tiro por la espalda para cobrar una importante recompensa ofrecida por el gobernador. Esta historia valió la realización de la película 'El asesinato de Jesse James por el cobarte Robert Ford'.



Los Hermanos Dalton



También conocidos como La Banda de los Dalton, estos hermanos pasaron a la historia gracias a sus lamentables crímenes a finales del siglo XIX, que incluyeron asaltos en trenes y bancos.



