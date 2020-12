Esta madrugada murió mi abuelo. Tengo la idea de que él mismo escogió la fecha: 13 de enero, o sea el día después de terminar cabañuelas, esa creencia antigua de que el clima de un año que empieza depende de cómo se vengan los doce primeros días de enero. Entonces, si el 3 llueve, marzo será un mes lluvioso; si el 5 sale un sol bonito, mayo será soleado.

Al viejo le importaba un pito el clima, pero sí creía que la Navidad termina ahí, cuando llegan a su fin las cabañuelas. No el 26 de diciembre, ni el primero de enero, ni siquiera el día después de Reyes. Esa era su medición personal y arbitraria, que en el fondo era un pretexto para alargar medio mes ese tiempo feliz en el que, según él, no podía ocurrir nada malo, nada triste. Como un talismán, un conjuro, una fórmula mágica que evitaba toda calamidad a lo largo del último mes y que iba perdiendo poder al comenzar el primero de enero, pero que todavía alcanzaba a proteger de infortunios hasta el día 12.



A lo largo de esta mañana se me ha venido insistente la imagen de todas las veces que lo sorprendí escondiendo regalos bajo la almohada cuando éramos niños. Qué gran desengaño la primera vez, qué sensación de haber perdido algo al día siguiente, pero qué hermoso se fue volviendo al hacerme hombre y descubrir que siguió año tras año haciendo lo mismo bajo la almohada de la abuela Bertha y, hasta el anterior diciembre, también de la suya. Jugando a ser Dios, pero solo para regalar a los demás y a sí mismo.

Lo veo aún escabulléndose escaleras arriba en algún momento de la Nochebuena, antes de las 12, fatigoso en cada escalón al segundo piso y después descender con trancos muy lentos y en ese nervioso temor de los viejos al paso siguiente, pero feliz tras cumplir la alta misión de plantar los presentes en su propia cama. Y, pasadas las 12, de nuevo subir y actuar la sorpresa de que el Niño Dios le había cumplido todos los deseos. Casi todos, a veces. Abajo reíamos de los aspavientos, las risas de gozo, que se colaban a pesar de la música y los triquitraques.Hasta hace un año también hizo carta. Sí, el abuelo hacía su carta de peticiones al Niño Jesús y la ponía al correo con cualquier dirección. Confieso que en mi adolescencia aquello me parecía ya un poco ridículo, un poco too much, pero nunca me atreví a decirlo. Luego creí que podía estar loco, pues cuando se devela ese secreto terrible, el primero de los que vamos descifrando en esa larga y confusa adivinanza que es la vida propia, ya no tiene sentido escribirle cartas a un niño que hasta deja de existir para muchos. Hoy, cuando ya mi viejo no está, en mi humildad de hombre que pasó su punto de no retorno, logro vislumbrarlo como ese iluminado que tenía claro lo realmente importante y pasaba de las nimiedades.



Casi podría decir que de los 84 años que vivió, debió escribir unas 78 cartas, desde los cinco años, cuando aprendió a leer y escribir, hasta el año antepasado, cuando todavía estaba bien, o más o menos bien, aunque no se quejara. Me hubiera encantado guardar la mayoría de esos papeles escritos con aquella letra juiciosa de maestra de pueblo, como se refería él a su propia letra. Ahí hubiera quedado una alucinante lista de casi ochenta años de juguetes, pequeños inventos, modas pasajeras, artificios de mercadotecnia, marcas vigentes, logos extintos... en fin, casi ocho décadas de historia de mi familia pero también de lo mundano del mundo.



Hace siete años y gracias a que empezó a flaquearle la mente y se le olvidaban varias de las tonterías que había pedido cuando él mismo iba a comprarlas, le sugerí que sacáramos una fotocopia del original y la pusiera en su cómoda para así comparar en la madrugada del 25 qué tanto le había cumplido Dios esa Navidad. Conservo esas seis cartas, cada vez más escuetas, con menos solemnidades y saludos a Dios y más espíritu práctico de pedir lo que a conciencia creía haberse ganado a lo largo del año con sus desempeños. El viejo creyó hasta el último día que sí existía una correspondencia entre lo actuado en la vida, en la cotidianidad, y el balance de lo que merecía recibir a fin de año, por Dios o por sus propios medios. Ahí vine a entender que la carta era como su rendición personal de cuentas a Dios, pero sobre todo a sí mismo, por los 365 días que habían pasado, y que los regalos eran como un inventario de conformidad o inconformidad con sus propios actos. Ah, viejo cabrón. Mi viejo cabrón.

La primera vez que aceptó soltarme una de sus cartas, me hizo jurar que no le contaría a nadie. “Es entre tú y yo, nada más”, me dijo, y me entregó tres páginas con sus sangrías perfectas y su firma que parecía un horizonte con algo como un cohete pequeño que se encaminaba hacia el cielo. Me inquietó un poco leer esa lista y al principio pensé que se había equivocado en algunos presentes. “¿Estás seguro de todo lo que dice aquí?”:

“Totalmente”, y me miró con sus ojos acuosos, cada vez más grises. Luego, en mi maldad natural, o en mi alma burlona, alcancé a sospechar que el abuelo guardaba un secreto, uno gordo, que supo ocultar desde siempre. Encabezaban la lista unas simples babuchas con la marca que había visto en algún telemercadeo; luego venía una novela de John le Carré, pero después aparecía un Chanel n.º 5, perfume de mujer, y algo de lencería femenina y varias bufandas y chales. Me reí para mis adentros al imaginar que mi viejo tenía una ‘querida’, aunque no hubiera nada de malo en aquello pues la abuela había fallecido hacía cuatro años largos. También alcancé a malpensar, así de modo fugaz, que el abuelo podría en su soledad jugar con aquellas prendas, ponérselas y mirarse al espejo, y ungirse con el Chanel mientras tomaba un merlot y oía a Monserrat Caballé. Sonreí ante aquellas ideas perversas.



A lo largo del año siguiente salí de la duda y hasta me avergoncé un poquillo de esos pensamientos, cuando vi que llegó con aquel Chanel n.º 5 y se lo regaló a mi esposa por su cumpleaños. Y las pantaletas y la lencería llegaron después para el de mi hija mayor. Entonces, con las listas que vinieron luego comprendí que aquello de la carta al Niño Jesús no era solo una forma de mantener una nostalgia infantil por la Navidad, ni un balance personal de fracasos y éxitos, satisfacciones y contriciones, beneplácitos y recriminaciones ni una estrategia de anticipar algunos regalos para dar al año siguiente, sino una compleja ecuación en su mente entre el don de recibir y el don de dar, en un equilibrio en el cual al placer natural de sentirse regalado debía corresponder una contraparte por el gozo de regalar. Seguro, él lo tenía mucho más claro que yo.

El abuelo murió esta mañana y estoy seguro de que él mismo escogió la fecha: 13 de enero, cuando terminan las cabañuelas. Comenzó a menguar en noviembre con aquella fiebre que no quería ceder. “Infección renal por una bacteria agresiva; hay que hospitalizar”. Vi su cara de desconsuelo, quizá no tanto por la reclusión sino por el hecho de que apenas faltaban diez días para empezar diciembre, o sea, cuando él bajaba el árbol del desván, lo armaba y ponía su casa entera en modo Navidad. Nada que hacer. Fui a verlo casi todos los días y evidentemente venía en picada. “¿Será que mañana sí?”, me preguntaba antes de despedirnos y yo le respondía un “vamos a ver” que en el fondo era un no piadoso.

Para el 16, día de la primera novena, cayó en coma y terminó entubado. Solo, en ese espacio lúgubre que es el equivalente al foso de las prisiones antiguas, y al que se accede con unos rituales casi religiosos, de lavados de manos, atavíos especiales, gorros. Seguí yendo todos los días, pero ya apenas una hora. No dejaban más. Me impresionó verlo con la boca abierta y reseca, en su mínima condición de mamífero enfermo, de cascarón que se va desecando hasta quedarse vacío. La máquina a su costado sollozaba a menudo y yo volvía a mirar esos números que me decían que aún estaba, pero que quizá no iba a estar nunca más. Como el uso de los celulares estaba proscrito allí dentro, saqué clandestino el mío y lo ubiqué tras de la almohada. Busqué un villancico, Adeste fideles, creo, y se lo puse cerca del pabellón de la oreja. No hubo reacción en él, pero sí en mí, y nuestra historia juntos se me vino encima, así a mansalva. Tantas imágenes, tantas Navidades, tantas cartas al Niño Jesús.



Reservé para el 24 la mejor versión de Noche de paz, luego de haber agotado los días previos el Gloria in excelsis, el Joy to the World, El tamborilero, El burrito sabanero. Esa noche, antes de irme, ubiqué bajo su almohada el último regalo, envuelto en un cursi celofán de Papás Noel y con moño dorado, a sabiendas de que al día siguiente me recibirían con todo un regaño por ponerle cerca objetos sin ninguna asepsia. Pero qué carajos.



No dijeron nada, pero vi que ubicaron el paquete sin abrir cerca de un lavamanos distante. Ese día el médico a cargo me buscó para decirme que el daño renal era irreversible y solo quedaba la fase de los paliativos. “Si quiere, puede traer un cura; su abuelo no debe pasar del 27 o 28”.



No traje cura, obviamente, porque a él no le gustaban, pero sí me dispuse en mi ánimo, en mi corazón, a que el Año Nuevo sería ya un nieto sin abuelos. No fue así. Tampoco el día de Reyes. Y apenas lo fui esta mañana. Qué torpe, qué tonto creer que mi viejo iba a aceptar morirse en plena Navidad. No. A veces morir, o mejor no morir, también es un asunto de la voluntad.

No sé dónde estarás ahora, mi viejo; no sé si estarás o ya no estarás porque nunca lo he tenido claro. Creo que tú tampoco del todo. Pero si es posible estar después de no estar, quisiera creer que ahora andas con Dios y que este año vas a mandarle tu carta sin tener que ir al correo, y que antes de las 12 en la Nochebuena, de modo furtivo, le vas a dejar un presente bajo su almohada.

SERGIO OCAMPO MADRID

Para EL TIEMPO

Ilustración a cargo de Laura Peláez

*Escritor, periodista y docente. Incluido en 'Cuentos y relatos de la literatura colombiana', tomo III, FCE, selección de Luz Mary Giraldo