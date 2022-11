RBD es una de las agrupaciones mexicanas más queridas por sus fans alrededor del mundo. Este 20 de noviembre, sorprendieron a sus seguidores al publicar unas fotografías en el que se les veía juntos otra vez, poniéndole fin a los rumores sobre posibles conflictos entre ellos.

Vale la pena recordar, que la suposición de que entre ellos las cosas no estaban bien, empezaron a tomar fuerza desde que Dulce María y ‘Poncho’ Herrera no asistieron a la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar, a pesar de haber sido invitados.



Sin embargo, en esta ocasión a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, los integrantes de la banda compartieron una serie de fotos en las que se les ve muy felices y cariñosos entre ellos.



(No deje de leer: ‘Mirar hacia adentro fue algo que me reclamó la vida’: Carla Morrison).



Además, las publicaciones iban acompañadas de frases como: “Que día tan feliz, amor absoluto, infinito total”, “más unidos que nunca”, “si esto no es amor, ¿Qué es?. Y también, recordaron sus canciones icónicas cómo ‘Aún hay algo’ y ‘Siempre he estado aquí’.



Aunque, el grupo no estuvo completo debido a la ausencia de ‘Poncho’, en los comentarios aseguró que le hubiera encantado estar allí con ellos. “¡Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos”, escribió.

En las fotos, también se pueden ver a las parejas de los integrantes del grupo, Andrés Tovar, esposo de Maite, el director ‘Paco’ Álvarez, marido de Dulce María y Manuel Velasco Coello, cónyuge de Anahí.



(Siga leyendo: Grammy Latino: ella es la mujer de 95 años ganadora a la mejor nueva artista).



Ninguno de los cantantes explico si este encuentro se debía a algún motivo en especial, pero quedo en claro que entre ellos no existe ningún tipo de conflicto o de disgusto. Por su parte, sus fans no dudaron en mostrar su emoción en los comentarios.



“Mia y Roberta de nuevo juntas eso me da vida”, “amor infinito RBD. Esta historia aún se está escribiendo”, “ustedes saben que han dejado huella en toda una generación, pero no creo que las palabras sean capaces de expresar todo lo que ustedes significan para nosotros y lo mucho que hemos aprendido de ustedes a lo largo de tantos años”, son algunos de los comentarios más destacados.

