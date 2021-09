Reeditarán 'Physical' de Olivia Newton-John por su 40 aniversario

"Physical", el álbum de Olivia Newton-John que incluía el famoso éxito de los años 80 del mismo nombre, volverá al mercado el próximo 22 de octubre con motivo del 40 aniversario de su publicación con una reedición que incluirá los temas originales, así como remezclas y grabaciones en directo.

La discográfica responsable ha informado que, como atractivos añadidos, este relanzamiento también incorporará, por un lado, el especial para televisión titulado "Olivia: Live In Concert" y, por otro, los revolucionarios vídeos de las canciones del disco, incluido el del citado "Physical", que ganó el Grammy al "mejor vídeo del año".



Es más, aquella canción que cobró vigencia nuevamente hace solo un año por ser utilizada como inspiración para los temas "Physical" de Dua Lipa y "Prisoner" de Miley Cyrus, no solo fue la que más tiempo pasó en el número 1 en EE.UU. en los años 80 (diez semanas), sino que también fue nombrada la "más sexy de todos los tiempos" por la revista Billboard.

"Estoy muy orgullosa de este disco, ya que no solo me permitió probar cosas nuevas musicalmente, sino que se convirtió en una parte importante de la historia de la

cultura pop", ha celebrado la artista en declaraciones recogidas en la nota de prensa por el aniversario de este álbum lanzado originalmente en 1981.



Intérprete musical y actriz protagonista de películas tan recordadas como "Grease" (1978), Newton-John (Cambridge, 1948) inició en 1971 con el álbum "If Not For You" una carrera discográfica que, con más de dos decenas de trabajos, ha mantenido activa hasta la publicación en 2016 del álbum navideño "Friends For Christmas".



En 2021, a esa lista de trabajos se sumó "Put Your Head On My Shoulder" en colaboración con otra leyenda de la música, Paul Anka.



