Reeditan 'Sign O'The Times', de Prince, con 63 temas inéditos

Warner Music publicó una vastísima reedición de Sign O'The Times, de Prince, uno de sus discos más emblemáticos, hasta el punto de ser considerado como su "obra maestra", con abundante material adicional como 63 temas inéditos del genio de Minneapolis.

Fue en 1987 cuando se publicó este álbum doble, el primero que seguía a la disolución de su anterior banda, The Revolution, y aglutinaba material de diversos proyectos, incluido el desechado álbum Crystal Ball, lo que se tradujo en un abundante catálogo de géneros representados en el mismo, como rock, pop, soul o funk.



En la edición más completa de todas las previstas por Warner Music en su retorno al mercado, la llamada Super Deluxe Edition, se reedita el disco original en CD y vinilo, con 64 canciones inéditas acumuladas entre mayo de 1979 y julio de 1987 (45 de ellas grabadas en estudio y otras 18 en vivo), así como un concierto tampoco publicado antes realizado en Utrecht (Holanda) en ese año.



Contiene además el legendario concierto benéfico ofrecido por Prince en su residencia de Paisley Park en la Nochevieja de 1987 en el que tocó con Miles Davis y que se puede ver en su canal de YouTube durante unos pocos días.



Esta edición se completa con un libro de tapa dura de 120 páginas que incluye letras escritas a mano por la estrella estadounidense, fotos nunca vistas del fotógrafo Jeff Katz y textos de amigos y colaboradores como Dave Chappelle, Lenny Kravitz o su ingeniera de grabación habitual Susan Rogers. Sign O'The Times fue el noveno álbum de estudio de Prince e incluía temas como el que le da título o If I Was Your Girlfriend.



Aunque comercialmente funcionó mejor Purple Rain (1984), está considerada una de las cimas creativas de su responsable.



EFE