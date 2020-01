El renacimiento de la canción prohibida de Daniel Ferreira

Por estos días abundan los recuentos de las noticias del año y de la década pasados. Pero la literatura nos da otra forma de revisar qué ha sucedido con la realidad del país en lo últimos tiempos. Quizá por eso, Alfaguara reeditó La balada de los bandoleros baladíes, del escritor santandereano Daniel Ferreira, la primera de cinco novelas que conforman lo que el autor llama la “pentalogía (infame) de Colombia”.

La publicación original se dió en el 2011, de la mano de la editorial de la Universidad Veracruzana, en México, después de que la obra ganara el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo. Ahora fue reeditada y corregida por Alfaguara, que compró los derechos de las cinco novelas.



La narración entrelaza las historias de tres personajes que de diferentes formas se relacionan con la violencia, y, desafortunadamente, el texto es hoy vigente para entendernos como sociedad.



“Hay países como Colombia donde el tiempo parece ir más lento y la violencia es una serpiente que traza espirales y regresa”, dice Ferreira.



Sin embargo, cree que sí hay cosas que han cambiado, pues, según él, “en este tiempo un escritor cambia tanto como una calle o como un país. Si escribiera sobre el presente, solo retrataría nuestro tiempo desde la ironía, pero se me dificulta escribir sobre este presente, así que cada vez voy más atrás. Ojalá que los lectores de mis obras anteriores aprecien su estructura y los riesgos de esa novela, que es como un estallido en una calle por donde cruzan los niños”.



Con esa metáfora Ferreira se refiere a la estructura de La balada de los bandoleros baladíes, que está dividida en capítulos que no siguen una cronología lineal y un hilo con los mismos personajes, sino que son piezas independientes que se relacionan entre sí. Son fragmentos que hay que reconstruir, como la escena fatal con la que la compara el autor.



“La novela está narrada por escenas. Las escenas son voces de personajes. Y los personajes han simplificado el tiempo de sus vidas reduciéndolas, como en los relatos orales, a las decisiones tomadas que provocaron el destino que tienen y es contado por ellos (...). La unidad está planteada por la forma aparentemente anárquica, pero el lector deberá ordenar las tramas y completar su sentido”, explica Ferreira.

La sangre o el insulto



“Una llamarada de tono ocre y un hongo de humo competían por llegar al cielo. Lo maravilloso fue seguir viendo el resplandor del incendio mientras me alejaba en la motocicleta. El espejo retrovisor lo reprodujo límpido en mi retina hasta que ya era solo una mancha disolviéndose en la tarde. No había nada que produjera más placer en mi mirada. Había quemado la casa de mi padre como había prometido”. Así termina ‘Humo en el kilómetro 16’, el segundo capítulo del libro.



El tema de la violencia es más explícito en las tramas de dos de los tres personajes que protagonizan la historia: un cojo que odia a su padre (es quien quema su casa) y un soldado que pierde, en momentos diferentes, a su esposa y a su hijo. El tercer personaje es una mujer que tiene que cuidar a su hijo que nació deforme.



Esta forma agresiva, morbosa, casi gozosa de mostrar las acciones que resultan en muerte y destrucción, contrasta con las formas de la violencia pasiva pero constante y profunda. Por un lado hay masacres, asesinatos, violaciones, y a la vez hay escenas de abandonos, conversaciones o insultos.



“Con esta novela el lector tal vez se haga las mismas preguntas simples que me hice siendo un aprendiz de escritor –anota Ferreira–: ¿cómo viven los que matan? Las respuestas son más complejas que las preguntas. La filósofa alemana Hannah Arendt dice que no es al asesino, sino a todo el sistema el que hizo posible que el asesino existiera, adonde debemos mirar”.



Y agrega que “el logro fue conseguir que los personajes narraran sus crímenes como consecuencias y no como proezas”. El cojo que decide quemar la casa de su familia con ella adentro toma esa decisión después de años de recibir maltratos.

La historia de la madre que tiene que criar al “minotauro” se lee con incomodidad, asco y morbo, pero en el fondo es simplemente triste.



La mujer envejece sola, sin poder hacer una vida por tener que cuidar a una criatura que solo puede vivir en las condiciones de un animal: encerrado en un establo, desnudo y sin luz.



¿Y qué significa ser un bandolero baladí? Sobre el título, Ferreira explica que “Balada es una canción cursi, una ingenuidad que aspira a ser poética. Bandolero es alguien que usa la guerra como los peces usan el agua para salir del agua. Baladí es la causa insignificante que mueve la vida de casi todos. El que la lea descubrirá la ironía implícita en la aliteración del título. Más que una balada, el lector sentirá que tiene la concisión de un corrido prohibido”.



Y esa naturaleza de música popular, que enaltece al narco y la sangre, presente en toda la narración se concreta al final, cuando el autor revela la lista de canciones que se mencionaron a lo largo de la novela. Así es como Daniel Ferreira le canta, con dolor, a la violencia.

MATEO ARIAS ORTIZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO