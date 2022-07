La legendaria banda de rock estadounidense sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo proyecto musical. El álbum llevará por nombre 'Return of the dream canteen'.



La noticia la revelaron a los asistentes de un concierto en la ciudad de Denver, Colorado. El encargado de confesar la información fue el vocalista Anthony Kiedis.



Ante los miles de fanáticos que se encontraban en el Empower Field, Kiedis habló un poco de cómo será el nuevo disco. Hasta ahora se sabe que estará producido por Rick Rubin.



'Return of the dream canteen' saldrá en octubre y será el segundo álbum que la banda estrena en lo que va del 2022. El primero salió a la luz el pasado primero de abril y se llamó ‘Unlimited love’.



Kiedis le contó a sus seguidores que decidieron estrenar dos proyectos en un mismo año porque tenían demasiado material. El grupo prefirió dividir las canciones en dos discos diferentes.



“Cuando todo estaba dicho y hecho, el amor que sentimos el uno por el otro y la magia que la música nos ha regalado con más canciones con las que sabríamos qué hacer, simplemente lo decidimos. 2 álbumes dobles serían lanzados, el segundo siendo tan significativo como el primero o viceversa. ‘Return of the Dream Canteen’ es todo lo que somos y soñamos con ser. Está lleno, hecho con sangre de nuestros corazones” manifestaron los Red Hot Chili Peppers en su cuenta de Instagram.



En la actualidad

En estos momentos la banda de rock se encuentra en una gira de conciertos por Estados Unidos. En los próximos días se presentarán en Los Ángeles, donde fue fundado el grupo, y luego pasarán por Chicago.



El tour ha contado con decenas de artistas invitados, entre jóvenes y algunas figuras legendarias. Para las siguientes fechas ya anunciaron que compartirán el escenario con las hermanas Haim, Post Malone, Beck, The Strokes, King Princess y St. Vincent.

