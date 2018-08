Cinco canciones para recordar a Aretha Franklin

A lo largo de extensa carrera, la cantante estadounidense Aretha Franklin acumuló 18 premios Grammy y dejó decenas de interpretaciones para la memoria.



La artista, que acaba de fallecer a sus 76 años en su casa en Detroit, era conocida como la 'Reina del soul', fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del 'rock and roll'.



A continuación recordamos cinco de sus canciones más importantes.

Respect

En 1967, Franklin lanzó su versión de esta canción del difunto Otis Redding. La artista grabó la primera versión en el día de San Valentín, a sus 24 años. Con el tiempo, el tema se convirtió casi en un himno de la lucha del movimiento por los derechos civiles, especialmente para la igualdad de condiciones de la comunidad afroamericana.

I Say a Little Prayer

Quizás su éxito fundamental y la mejor muestra de la calidad de su voz y de su interpretación, esta canción se lanzó en 1968 y fue escrita por Burt Bacharach y Hal David para Dionne Warwick.



David comentó que inicialmente la creó pensando en una mujer que piensa en su esposo que está luchando en la Guerra de Vietnam.

'(You Make Me Feel Like) A Natural Woman'

En el 2015, como parte de la gala de los Kennedy Center Honors, Franklin cantó nuevamente este éxito. Esa noche, una de las homenajeadas era Carole King, quien escribió la canción junto a Gerry Goffin.



La emotiva interpretación de la 'Reina del soul' fue celebrada incluso por el expresidente Barack Obama.

A Rose Is Still A Rose

Esta canción hace parte del álbum del mismo nombre en el que Franklin se atrevió a incursionar en el género del R&B, con su particular estilo.



El álbum se convirtió en su trabajo más vendido en la década de 1990 y además recibió dos nominaciones a los premios Grammy.

I Knew You Were Waiting

Su colaboración con el fallecido George Michael se lanzó en 1987. Con esta canción, Miachel logró su sueño de cantar con uno de sus ídolos musicales y el dúo logro además un premio Grammy por su interpretación.