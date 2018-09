Recuerdos de Juancho Polo Valencia en su centenario

Dicen que Juancho Polo 'Valencia' es un juglar olvidado, pero sus canciones perduran de tal manera que Alicia Adorada, su lamento ante la pérdida de la amada, aún ahora sigue sonando en diferentes voces -y hasta su interpretación ha llevado a coronarse a reyes vallenatos, desde Alejo Durán hasta Christian Peña-, aunque su autor haya fallecido hace 40 años.

Juan Manuel Polo Cervantes, que adoptó -porque así lo apodaban- el apellido 'Valencia' como un tributo al poeta colombiano Guillermo Valencia, sería hoy centenario.



Su obra sigue recorriendo caminos. Lucero espiritual es otra de las canciones que siguen sonado y siendo grabadas en los álbumes de clásicos y no faltan en las parrandas vallenatas, entendidas como esas reuniones en las que expresamente se le rinde culto a las letras clásicas y las anécdotas que las alimentaron.​



Alicia Adorada fue grabada por grandes voces, desde Jorge Oñate hasta Carlos Vives. Su letra, que relata el dolor de la pérdida de Alicia Cantillo, muerta dando a luz, en Flores de María, es tarerada por seguidores y no seguidores del vallenato: "Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigo anda en el aire..."



El juglar, nacido el 18 de septiembre de 1918 en Corcordia (en el entonces Magdalena Grande) había dado su último concierto en la población de Aracataca. Dejó un legado de himnos del vallenato de los años 70, como El paseo de Concordia, Sí-sí-sí y Marleny, esta última grabada por Diomedes Díaz.



Aunque grabó canciones suyas con su voz, fueron más notorias las interpretaciones por otros autores, se decía que eran sus amigos los que lo llevaban casi a la fuerza a grabar en los estudios musicales.



Es célebre una descripción suya dada por el artista Pastor López, en la década de los 70: "Juancho Polo Valencia no tiene dienes ni tiene muelas, no tuvo grado de escuela, pero al cantar es ciencia".



El juglar vallenato, falleció dormido en la hamaca, en casa de uno de sus hijos, poco antes de cumplir los 60 años, el 22 de julio de 1978. Las noticias registraron que su sepelio dos días después, en Fundación (Magdalena), fue multitudinario.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

EL TIEMPO

@CulturaET