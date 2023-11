Reconocimiento a pabellón de Colombia en Feria del Libro de Guadalajara

Dos reconocimientos en el mundo editorial acaba de recibir Colombia. Por un lado, el pabellón de nuestro país, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue reconocido como el mejor de este año por su innovador diseño.



Pero además, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, su libro 'Cocinas de Colombia para el Mundo' recibió el premio a “Mejor Libro del Mundo”, durante la ceremonia de Premios Gourmand en RIAD (Arabia Saudita).

Catalina Ceballos, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería, le comentó a EL TIEMPO que las expresiones artísticas y las prácticas culturales expresadas a través de actividades con las ferias del libro para la internacionalización de la literatura colombiana o, la edición de un libro de lujo con las expresiones de los sabores y saberes de nuestro país, son además de una representación de un país diverso.



En una decisión casi unánime, los jurados de la feria mexicana, que es considerado el mayor encuentro de la industria editorial hispanoamericana, eligieron a Colombia como mejor stand del evento internacional por su diseño y su material amigable con el medioambiente.



El espacio está inspirado en un símbolo ancestral de la comunión y la hospitalidad sudamericana: la maloca. El diseño es una casa de puertas abiertas que toma como referencia estas edificaciones realizadas por indígenas de la comunidad guahíbo. La instalación está distribuida en un espacio de 81 metros cuadrados, donde hay libros de 25 editoriales nacionales.



Colombia en la FIL Guadalajara se suma a los múltiples encuentros que han fortalecido la relación entre ambas naciones este año: desde la participación de México como país invitado de honor en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá, en donde se celebraron 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países, hasta los diferentes homenajes a Álvaro Mutis, José María Melo y Gabriel García Márquez.

Mejor libro de cocina

'Cocinas de Colombia para el Mundo' Foto: cortesía Cancillería

Por su parte, la Cónsul de Colombia en Barcelona, Maria Paula Martínez, asistió a la Ceremonia de Premios Gourmand en RIAD (Arabia Saudita) para recibir el premio a “Mejor Libro del Mundo” en la categoría de Gastrodiplomacia, distinción que ganó nuestro país por el libro “Cocinas de Colombia para el Mundo”, publicado por la Cancillería.



El libro compitió en su categoría con: Dinamarca - Nordic Palestinian Cookbook, Danish Consulate in Ramallah Contra, Jordania - Pakistani Traditional Recipes, Malaika & Yasmine Sayyad de la Embajada de Pakistan en Amman, también con Nigeria - Nigeria meets Sweden, Intercultural Cookbook, Chef Philippe Glaggo, de la Embajada de Suecia en Nigeria y Polonia - Culinary Traditions of Denmark, Marjarida Tomaszewska- Bolalek (Hanami).