Comienza cuenta regresiva para el concierto de Roger Waters en Bogotá

Hoy es la cita con un Roger Waters que vuelve recargado y que no ha perdido un ápice de su espíritu revolucionario musical y la sensibilidad para llevar a sus fanáticos en Colombia de la explosión crítica, al brillo emocional con una dosis de melancolía y nostalgia.

Esa podría ser la mejor manera de resumir lo que el exintegrante de la mítica banda Pink Floyd mostrará en Bogotá en su concierto, que hace parte de la gira ‘Us+Them’ –cuyo mensaje ‘resistir’ (resist) se sigue viendo en camisetas, afiches, vallas–, con un espectáculo imponente en el estadio El Campín de Bogotá.



Se trata de un viaje por los álbumes que se convirtieron en hitos durante su etapa con Pink Floyd: The Dark Side of the Moon; The Wall, Animals y Wish You Were Here; sumado a algunas de las canciones del álbum Is this the Life We Really Want?, que se editó en el 2017 y del que ha interpretado Smell the Roses y The Last Refugee, entre otras, durante su gira latinoamericana.



Considerado uno de los grandes conciertos que cerrarán este año en Colombia, el recital de Waters suma el revivir el gran recuerdo de quienes lo vieron en su primer concierto en el país, en marzo de 2007, cuando más de 20.000 personas corearon y derramaron lágrimas de emoción ante un espectáculo que descrestó en ese momento a todos los que asistieron al parque Simón Bolívar.



Ahora, el reto es amplificar las sorpresas y la emoción con un show al que se espera asistirán más de 30.000 personas y que busca seducir tanto a los que van a repetir la dosis como a quienes tendrán la experiencia de verlo en vivo, por primera vez, en un espectáculo poderoso de imágenes y un rock poderoso y preciso.



Es posible que muchos recuerden la crítica del músico británico, de 75 años, al poder político en el 2007, atacando a George W. Bush. Se espera que hoy haga lo mismo contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



Roger Waters ya se presentó en Brasil (São Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba), así como en Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago de Chile y Perú.

Datos importantes

HORARIOS

Apertura de pre-filtros (Tercer anillo): 7:00 am

Apertura de Puertas Estadio: 5:00 pm

ROGER WATERS: 8:00 pm

*Programación sujeta a cambios



INGRESOS

Puertas de acceso tercer anillo

Ingreso 1 (Entre parqueadero norte del Estadio y Campincito): Localidad Cancha General (US + THEM)



Ingreso 2 (Transversal 28 con Calle 57, Restaurante las Acacias): Localidades Oriental Alta, Oriental Baja, y Oriental Norte Baja



Ingreso 3 (Carrera 28 con calle 53B): Localidades The Wall, Comfortably Numb, Oriental Alta y Oriental Baja



Ingreso 4 (AV NQS con calle 53B, Puente Peatonal): Localidades The Wall, Comfortably Numb y Palcos IDRD



Ingreso 5 (Carrera 30 frente a centro de incorporación): Localidades Norte Alta, Occidental Alta, Occidental Baja



Puertas de acceso a cada localidad



The Wall: Puerta 24

Comfortably Numb: Puertas 23 A y 23

Cancha General: Puerta de Maratón Norte

Oriental Alta, Oriental Baja: Puertas 15 a 23

Oriental Norte Baja: Puertas 13 y 14

Occidental Alta, Occidental Baja: Puertas 1 a 6

Norte Alta: Puertas 7 a 10



Personas con movilidad reducida



Para las localidades de cancha (The Wall, Comfortably Numb, Us + Them, podrás entrar por el ingreso 2 ubicado por la transversal 28 con 57 (Restaurante Las Acacias). En esta localidad solo se permite el ingreso a mayores de edad.



Puerta de acceso: Puerta 11

Para las localidades de gradería (Wish You Were Here, Dark Side of The Moon, Time, Animals), podrás entrar por el ingreso 4 ubicado en la carrera 30 con 53 B (Esquina de la estación de servicio ESSO)



Puerta de acceso: Puerta Tapete Rojo Jugadores, Costado Occidental

Toda persona con movilidad reducida tiene derecho a un (1) acompañante. Ambos deben ingresar con boleta del evento.



TRANSPORTE Y CIERRES VIALES

​

Desde el lunes 19 de noviembre a las 7:00pm:

Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B Bis entre la Carrera 30 (Av. NQS) y la Carrera 28, incluidos andenes norte y sur.



Desde el martes 20 de noviembre a las 7:00pm:

Cierre total de la Calle 57A entre la Carrera 30 (Av. NQS) y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos andenes de los dos costados.



Cierre total de las dos calzadas de la Transversal 28 entre la Carrera 28 y la Calle 57, incluido el andén del costado occidental. El andén del costado oriental no se verá afectado.



Cierre parcial del andén oriental de la Carrera 30 (Av. NQS) entre calle 53B bis y Calle 53B.



Cierre controlado de la Carrera 28 entre Calle 53B y Calle 53B bis, con ingreso controlado al parqueadero sur del CampÍn, a través de la Calle 53B.



Desde el día del concierto a las 8:00am:



Cierre de la Calle 53B entre la Carrera 30 y la Carrera 28, según lo solicitado por las autoridades distritales para el tránsito seguro de peatones. Este cierre se realiza normalmente desde las 08:00 am del día del evento o según la demanda de público.



DESVÍOS RECOMENDADOS



Los vehículos que tomaban la Calle 53B Bis a la altura de la Carrera 30 (Av. NQS) al oriente, deben continuar al norte por este corredor, tomar la Diagonal 61C y continuar al norte por la Carrera 24.



Los vehículos que tomaban la Carrera 24, Transversal 28 al sur, deben tomar la Calle 57 al oriente, Transversal 25 al sur, Calle 53B al oriente y continuar al sur a través de la Carrera 24, donde tendrán dos opciones: primero tomar la Calle 51 al occidente y Carrera 30 (Av. NQS) al norte o segundo, dirigirse al occidente a través de la Calle 53.



Los vehículos que circulan por la Calle 57 y quieren tomar la Transversal 28 al sur, deben tomar la Carrera 22 al sur, Calle 53 al occidente y buscar conectividad al sur.



TRANSPORTE PÚBLICO

Punto de recogida en taxis

Bahía de parqueo de Movistar Arena



Transv 28 del restaurante Las Acacias hacia el norte

Diagonal 61C al oriente de la Movistar Arena sobre la escuela de tenis

Calle 59 con Cra 30 costado occidental del estadio para quienes van hacia el sur



TransMilenio y Sitp



Las estaciones más cercanas están ubicadas sobre la carrera 30: Campin U. Antonio Nariño, Movistar Arena.



Transmilenio finalizará su operación a las 23:00 horas. Revisa tu plan de viaje según rutas en http://www.transmilenio.gov.co/



Parqueaderos

Si decide llevar vehículo, los siguientes son los parqueaderos de servicio público cercanos, debe consultar previamente tarifas y horarios.



Parqueadero Norte Estadio el Campín

Carrera 21 No. 53-06

Calle 63 No. 23

Carrera 17 No. 63-57

Carrera 22 No. 62

Calle 56 No. 17



Centro Comercial Galerías



PUNTO DE ENCUENTRO SALIDA DEL CONCIERTO

Si ha acordado con familiares o amigos que te recojan finalizando el concierto, recomendamos que este punto sea cercano a la bahía de Movistar Arena, costado norte del estadio (Diagonal 61C).



Puntos de encuentro



Se ubicarán 5 tótems informativos en cada uno de los ingresos del tercer anillo que estarán numerados de la siguiente manera:

Av. NQS con calle 53b

Av. NQS parqueadero norte hacia Movistar Arena.

Separador calle 57 con calle 27

Anden calle 53 con Transv. 28

Av. NQS con calle 53 puente peatonal



BAÑOS

En filtros, pasando el tercer anillo se encuentra el servicio de baños móviles. Estos estarán operando desde las 08:00 de la mañana y hasta su capacidad total. Dentro del estadio cada localidad cuenta con baños: En las localidades de cancha, ubicados a los costados. En las localidades de graderías se utilizarán los baños propios del estadio.



SALUD

En el evento encontrará 5 puntos de salud equipados para atender eventualidades de salud de los asistentes en donde se realiza una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si la emergencia lo requiere.

1 en oriental norte

1 en oriental sur

1 en cancha (cubriendo ambas secciones)

1 en occidental

1 en la enfermería del estadio en cancha



CULTURA EL TIEMPO@CulturaET