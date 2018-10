Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

Esta semana hay una variedad de libros y títulos que puede tener en cuenta como recomendaciones si está pensando en comprar un nuevo libro.



La Librería Nacional, en su lista de los diez libros más vendidos de la semana, los clasificó entre en ficción y no ficción.



Dentro de los títulos de ficción se encuentra ‘La muerte del Comendador’, la última novela del japónes Haruki Murakami, quien ha sido nominado al Nobel de Literatura en varias ocasiones.



En cuanto a los de no ficción está el libro de Enrique Santos Calderón, titulado ‘El país que me tocó’, en el cual se desvelan las memorias del exdirector de EL TIEMPO.

Los diez libros más vendidos de la semana

Ficción:



1. 'Jaque al psicoanalista', de John Katzenbach (Ediciones B)

2. 'La muerte del comendador' (Libro 1), de Haruki Murakami (Editorial Tusquets)

3. 'La gran estafa', de John Grisham (Editorial Plaza & Janés)

4. 'La desaparición', de Stephanie Mailer, de Jöel Dicker (Editorial Alfaguara)

5. 'Mi pecado', de Javier Moro (Editorial Planeta)



No ficción:



1. 'El país que me tocó', de Enrique Santos Calderón (Editorial Aguilar)

2. '21 lecciones para el siglo XXI', de Yuval Noah Harari (Editorial Debate)

3. 'El fin del alzhéimer', de Dale E. Bredesen (Editorial Grijalbo)

4. 'De animales a dioses', de Yuval Noah Harari (Editorial Debate)

5. '¡Sálvese quien pueda!', de Andres Oppenheimer (Editorial Debate)



