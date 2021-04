Llegó a librerías la novedad de los fanáticos de los videojuegos

Llegó a las librerías colombianas 'Ready Player Two', de Ernest Cline, la esperada secuela del éxito de ventas en todo el mundo 'Ready Player One' y best seller' del New York Times, la aventura del futuro cercano que inspiró la exitosa película de Steven Spielberg.

Días después de ganar el concurso del fundador de OASIS, James Halliday, Wade Watts hace un descubrimiento que lo cambia todo.Escondido dentro de las bóvedas de Halliday, esperando que su heredero lo encuentre, se encuentra un avance tecnológico que una vez más cambiará el mundo y hará que el OASIS sea mil veces más maravilloso —y adictivo— de lo que incluso Wade soñó.



Con él viene un nuevo acertijo y una nueva misión: un último huevo de Pascua de Halliday, que insinúa un premio misterioso. Un nuevo e inesperado rival, increíblemente poderoso y peligroso aguarda. La vida de Wade y el futuro de OASIS están nuevamente en juego y también el destino de la humanidad.



Amorosamente nostálgico y tremendamente original como solo Ernest Cline podía concebirlo, 'Ready Player Two' lleva a sus lectores a otra aventura imaginativa, divertida y llena de acción a través de su amado universo virtual, y los lanza, una vez más, de manera emocionante hacia el futuro.

Ernest Cline, el novelista, guionista, padre y friki a tiempo completo, es uno de los autores más vendidos del New York Times. Ha escritor también las novelas 'Armada' y es coguionista de la adaptación cinematográfica de 'Ready Player One', dirigida por Steven Spielberg.



Sus libros se han publicado en más de cincuenta países y han pasado más de 100 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times.

